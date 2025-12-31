Fantastická nová terapia pomohla pacientom prekonať leukémiu. Výsledky vyzerajú veľmi nádejne
Nová nádej? V liečbe leukémie sme o ďalší krok vpred. Génová terapia sa javí ako riešenie dlhodobého problému.
Vedcom sa podarilo vyvinúť univerzálnu, bunkovú liečbu, ktorá dosahuje vysoké miery remisie u pacientov s odolnou T-bunkovou leukémiou. Výsledky uverejnené v Sci Tech Daily a New Enhgland Journal of Medicine vyzerajú mimoriadne sľubne.
Pokročilá metóda mení písmenká v génoch
Pokročilá forma technológie CRISPR vedcom umožňuje meniť jednotlivé „písmená“ genetického kódu bez poškodenia chromozómov. Vďaka tomu vedci dokázali vytvoriť špeciálne imunitné bunky, ktoré cielene vyhľadávajú a ničia rakovinové T-lymfocyty, pričom zdravé bunky zostávajú zachované.
Podľa výsledkov klinickej štúdie až 82 % pacientov dosiahlo hlbokú remisiu, čo im umožnilo podstúpiť transplantáciu kmeňových buniek a 64 % pacientov je stále bez známok choroby – niektorí už tri roky po liečbe. Vedľajšie účinky, ako nízky počet krviniek či kožné vyrážky, boli zvládnuteľné. Najväčším rizikom zostávajú vírusové infekcie počas obnovy imunity.
Od Alyssy k ďalším desiatkam pacientov
Prvou pacientkou na svete, ktorá v roku 2022 dostala túto terapiu, bola 13-ročná Alyssa z Leicesteru. Odvtedy ju absolvovalo ďalších osem detí a dvaja dospelí v nemocniciach Great Ormond Street Hospital a King’s College Hospital. Dá sa povedať, že sa tak začala nová éra v liečbe leukémie.
CAR T-terapia už pomohla pri viacerých krvných nádoroch, no jej využitie pri T-bunkovej leukémii bolo doteraz mimoriadne náročné. Vďaka bázovej editácii sa podarilo prekonať prekážky a vytvoriť „univerzálne“ CAR T-bunky, ktoré možno skladovať a použiť podľa potreby.
Prvé výsledky naznačujú, že BE-CAR7 môže zmeniť budúcnosť liečby T-bunkovej leukémie. Pre pacientov aj ich rodiny to znamená reálnu šancu na život bez choroby – a pre vedcov potvrdenie, že cesta génovej terapie je plná nádeje.