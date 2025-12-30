Osemročný Adamko predával na trhoch medovníky, aby mohol peniaze poslať psíkom v útulku
Maťko, Adamko, Hugo a množstvo ďalších detí s veľkým srdcom zachraňujú zvieratká v útulku.
K Maťkovi s veľkým srdiečkom, ktorý vlastnoručne zarobené peniaze venoval trnavskému útulku, pribudol aj dar od osemročného Adamka. Na vianočných trhoch predával medovníky a zo svojho zisku časť venoval Útulku Trnava.
K chlapcom sa pridala aj Základná a materská škola Špačince. Ich zbierka putovala na potreby opustených psíkov. Útulok sa im na svojej facebookovej stránke poďakoval.
Skutočnosť, že ľuďom nie sú opustení psíci ukradnutí, dokazuje aj zbierka v rámci akcie Vianočné mestečko, ktorú organizovala obec Biely kostol. Hugovi sa podarilo predať až 140 palaciniek a celý zisk venoval Útulku Trnava. Podľa facebookového príspevku útulku palacinky urobil sám a predával ich s maminou pomocou. Jeho gesto dokazuje, že dobrí ľudia ešte nevymreli a že aj deti vedia pomôcť dobrej veci. Hrdinstvo nemá vekový limit.