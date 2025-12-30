Osemročný Adamko predával na trhoch medovníky, aby mohol peniaze poslať psíkom v útulku - Dobré noviny
Dobré noviny
Osemročný Adamko predával na trhoch medovníky, aby mohol peniaze poslať psíkom v útulku
Kamila Magálová / Ilustračná fotografia

Deň pred Vianocami tresla dverami a odišla z domu. Kamila Magálová nemala v pláne vrátiť sa

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Karel Šíp našiel šťastie pri Ive.

Dcérin tragický osud bol nočnou morou jeho života. Karel Šíp našiel pokoj pri Ive, s ktorou sa neháda

Richard Müller s dcérou Emou a synom Filipom.

Syn mu nikdy neodpustil, čo urobil. Rišo Müller sa prvorodenému Filipovi nečuduje, dúfa len v jedno

Boris Valábik s manželkou Luckou.

Dával si pozor na americké zlatokopky, ošklbala ho Slovenka. Boris Valábik nikdy nechcel ženu ako trofej

Kamila Magálová / Ilustračná fotografia

Deň pred Vianocami tresla dverami a odišla z domu. Kamila Magálová nemala v pláne vrátiť sa

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Richard Müller s dcérou Emou a synom Filipom.

Syn mu nikdy neodpustil, čo urobil. Rišo Müller sa prvorodenému Filipovi nečuduje, dúfa len v jedno

Boris Valábik s manželkou Luckou.

Dával si pozor na americké zlatokopky, ošklbala ho Slovenka. Boris Valábik nikdy nechcel ženu ako trofej

Jozefína Zaukolcová.

Prečo ja, pýtala sa samej seba. Jožka Zaukolcová so susedom Miroslavom zvládli aj život bez detí

Kamila Magálová / Ilustračná fotografia

Deň pred Vianocami tresla dverami a odišla z domu. Kamila Magálová nemala v pláne vrátiť sa

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Boris Valábik s manželkou Luckou.

Dával si pozor na americké zlatokopky, ošklbala ho Slovenka. Boris Valábik nikdy nechcel ženu ako trofej

Najkrajšie vianočné SMS priania 2025. Týmito správami urobíte radosť ľuďom, ktorých máte radi

Katarína Nádaská / Ilustračný záber

Katarína Nádaská pre Dobré noviny: Na Vianoce som si brala deti, ktoré nik nechcel. Uvažovala som o adopcii

Osemročný Adamko predával na trhoch medovníky, aby mohol peniaze poslať psíkom v útulku

Hugo a Adamko svoj vzťah k zvieratkám neskrývajú.
Hugo a Adamko svoj vzťah k zvieratkám neskrývajú. — Foto: Facebook Útulok Trnava

Maťko, Adamko, Hugo a množstvo ďalších detí s veľkým srdcom zachraňujú zvieratká v útulku. 

K Maťkovi s veľkým srdiečkom, ktorý vlastnoručne zarobené peniaze venoval trnavskému útulku, pribudol aj dar od osemročného Adamka. Na vianočných trhoch predával medovníky a zo svojho zisku časť venoval Útulku Trnava. 

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1241904011300967&set=a.456663149825061

K chlapcom sa pridala aj Základná a materská škola Špačince. Ich zbierka putovala na potreby opustených psíkov. Útulok sa im na svojej facebookovej stránke poďakoval. 

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1242377811253587&set=pcb.1242378567920178

Skutočnosť, že ľuďom nie sú opustení psíci ukradnutí, dokazuje aj zbierka v rámci akcie Vianočné mestečko, ktorú organizovala obec Biely kostol. Hugovi sa podarilo predať až 140 palaciniek a celý zisk venoval Útulku Trnava. Podľa facebookového príspevku útulku palacinky urobil sám a predával ich s maminou pomocou. Jeho gesto dokazuje, že dobrí ľudia ešte nevymreli a že aj deti vedia pomôcť dobrej veci. Hrdinstvo nemá vekový limit. 

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo?fbid=1247606387397396&set=pcb.1247607830730585

