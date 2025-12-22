Všetci sú radi, že vôbec chodí. Andrea Verešová prehovorila o ťažkom období dcéry Vanessy po úraze - Dobré noviny
Všetci sú radi, že vôbec chodí. Andrea Verešová prehovorila o ťažkom období dcéry Vanessy po úraze
Všetci sú radi, že vôbec chodí. Andrea Verešová prehovorila o ťažkom období dcéry Vanessy po úraze

Andrea Verešová prehovorila o stave svojej dcéry Vanessy po vážnom úraze.
Andrea Verešová prehovorila o stave svojej dcéry Vanessy po vážnom úraze. — Foto: Instagram @_vanejsa

Dcéra slovenskej missky utrpela vlani v zime vážne zranenie.

Keď jej dcéra pred rokom utrpela na svahu vážny úraz kolena a museli ju operovať, Andrea Verešová prežívala jedno z najhorších období v živote. Vanesse totiž hrozilo dokonca ochrnutie. V rozhovore pre portál Extra teraz misska prehovorila o tom, ako sa má jej dcéra dnes a či ešte v budúcnosti bude brázdiť zasnežené svahy na snouborde.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa VANESSA (@_vanejsa)

Prvá aj druhá

„Najhorší pocit, keď neviete, čo sa deje a či vaše dieťa bude ešte chodiť,“ zverila sa na sociálnej sieti Andrea Verešová. Jej dcéru Vanessu, ktorá je jednou z najúspešnejších českých snoubordistiek, totiž museli hospitalizovať a operovať.

Dcéru Andrey Verešovej čaká zásadné rozhodnutie.
Prečítajte si tiež: Z najhoršieho je vonku. Andrea Verešová prehovorila o stave svojej dcéry, čaká ich zásadné rozhodnutie

Po tom, ako nešťastne spadla na svahu, ju čakali dva zákroky. „Moja dcéra bojovala so zranením, musela podstúpiť rehabilitáciu, podstúpila druhú operáciu a teraz sa zotavuje a snaží sa dostať späť do formy,“ priblížila známa modelka to, ako sa v súčasnosti má jej dcéra.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa VANESSA (@_vanejsa)

Nielen pre samotnú Vanessu to bolo ťažké obdobie a nateraz nie je vôbec isté, či sa ešte vráti na snoubord. „Zatiaľ posilňuje a rehabilituje, ale rada by to skúsila. Dnes to asi nebude, ale možno budúci týždeň pod dohľadom fyzioterapeuta, lekára,“ dodala Andrea Verešová a zároveň priznala, že jej dcéra po úraze zápasí so strachom.

Nestojí to za zdravie

