Všetci sú radi, že vôbec chodí. Andrea Verešová prehovorila o ťažkom období dcéry Vanessy po úraze
Dcéra slovenskej missky utrpela vlani v zime vážne zranenie.
Keď jej dcéra pred rokom utrpela na svahu vážny úraz kolena a museli ju operovať, Andrea Verešová prežívala jedno z najhorších období v živote. Vanesse totiž hrozilo dokonca ochrnutie. V rozhovore pre portál Extra teraz misska prehovorila o tom, ako sa má jej dcéra dnes a či ešte v budúcnosti bude brázdiť zasnežené svahy na snouborde.
Prvá aj druhá
„Najhorší pocit, keď neviete, čo sa deje a či vaše dieťa bude ešte chodiť,“ zverila sa na sociálnej sieti Andrea Verešová. Jej dcéru Vanessu, ktorá je jednou z najúspešnejších českých snoubordistiek, totiž museli hospitalizovať a operovať.
Po tom, ako nešťastne spadla na svahu, ju čakali dva zákroky. „Moja dcéra bojovala so zranením, musela podstúpiť rehabilitáciu, podstúpila druhú operáciu a teraz sa zotavuje a snaží sa dostať späť do formy,“ priblížila známa modelka to, ako sa v súčasnosti má jej dcéra.
Nielen pre samotnú Vanessu to bolo ťažké obdobie a nateraz nie je vôbec isté, či sa ešte vráti na snoubord. „Zatiaľ posilňuje a rehabilituje, ale rada by to skúsila. Dnes to asi nebude, ale možno budúci týždeň pod dohľadom fyzioterapeuta, lekára,“ dodala Andrea Verešová a zároveň priznala, že jej dcéra po úraze zápasí so strachom.