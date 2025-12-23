Deň pred Vianocami tresla dverami a odišla z domu. Kamila Magálová nemala v pláne vrátiť sa - Dobré noviny
Deň pred Vianocami tresla dverami a odišla z domu. Kamila Magálová nemala v pláne vrátiť sa
Deň pred Vianocami tresla dverami a odišla z domu. Kamila Magálová nemala v pláne vrátiť sa

Kamila Magálová / Ilustračná fotografia — Foto: Reproto ČT - 13. komnata; Gemini/Dobré noviny

V ťažkých chvíľach ju podržal šéfkuchár Pospíšil.

Bola zima, ulice boli zaviate snehom a Vianoce stáli doslova za dverami. Kamila Magálová v ten večer vyšla z domu bez istoty, či sa ešte niekedy vráti. V hlave mala chaos, v srdci bolesť a v očiach slzy. V ten večer padlo rozhodnutie, ktoré mohlo navždy zmeniť jej život – odísť. To, čo sa odohralo v mrazivých uliciach deň pred Štedrým dňom, však herečku prinútilo zastaviť sa a ešte raz prehodnotiť všetko, čomu dovtedy verila. A hoci v manželstve napokon zostala ďalších 20 rokov, otvorene priznala, že osudné Vianoce mali prísť oveľa skôr.

Hodinu preplakala

„Kamilka, emigrujme spolu a v Amerike sa vezmeme,“ vravel Kamile Magálovej jej jazdecký tréner a prvá láska Paľo, s ktorým v septembri 1968 po príchode Rusov emigrovala do Viedne. Odtiaľ plánovali odísť do Spojených štátov, kde by spolu začali nový život. O Kamiliných plánoch vedel iba jej brat, herec Marián Slovák.

S bratom a mamou.
S bratom a mamou. Foto: Reprofoto ČT - 13. komnata

„Ale otec si to nejako zistil. Prišiel, vzal ma nabok a povedal mi: Nemienim ťa odvliecť domov násilím, ba nechcem na teba ani tlačiť, ale skús si zvážiť, či robíš dobre. Nabudúci rok máš maturovať. Mysli na svoju budúcnosť,“ spomínala si v knihe s Jánom Štrasserom. Otec nechal rozhodnutie na ňu, povedal, že ju bude čakať pol hodinu v aute a ak nepríde, odíde bez nej. „A ja som tú hodinu preplakala. Povedala som Paľovi, že odchádzam, no keď zmaturujem, prídem za ním,“ prezradila Kamila Magálová.

Za Paľom nikdy neodišla, až po rokoch ho navštívila na jeho ranči a bol to vraj stále on. „Môj veľký rytier a ochranca. Moja veľká láska. Dodnes ľutujem, že len platonická,“ priznala otvorene herečka, ktorej láska ku koňom prihrala aj druhého životného partnera – Slavomíra Magála.

Kamila Magálová s bývalým manželom.
Kamila Magálová s bývalým manželom. Foto: Reproto ČT - 13. komnata

Čo ja viem

„Poznala som ho od svojich 15 rokov, ale len letmo, on mal v oddiele svoju frajerku. Zrejme sa s ňou rozišiel, lebo raz ma stretol na križovatke pred Manderlákom, kde sme sa zrazili,“ spomínala na osudové stretnutie, počas ktorého sa jej bez okolkov spýtal, či s niekým chodí. „A nechceš chodiť so mnou?“ spýtal sa jej, na čo Kamila odpovedala: „Čo ja viem. Zavolaj mi.“

Slávo nakoniec zavolal jej bratovi, s ktorým sa poznal zo školy a práve ten ich dal dokopy. „On má na svedomí, že som so Slávom začala chodiť. V jednom kuse do mňa hustil, aký je múdry a inteligentný chalan. A že s ním mám ísť na rande. Tak čo som mala robiť?“ smiala sa pri spomienkach na muža, s ktorým zažila všetky „po prvé“.

