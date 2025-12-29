Ideálna pochúťka na Silvestra. Pagáče sa Jožke Zaukolcovej daria vďaka trom zásadám, no dajte si pozor - Dobré noviny
Ideálna pochúťka na Silvestra. Pagáče sa Jožke Zaukolcovej daria vďaka trom zásadám, no dajte si pozor
Ideálna pochúťka na Silvestra. Pagáče sa Jožke Zaukolcovej daria vďaka trom zásadám, no dajte si pozor

Jožka Zaukolcová / Ilustračné foto.
Jožka Zaukolcová / Ilustračné foto. — Foto: Instagram/jozka_zaukolcova, Youtube/Viktor Nagy - Oškvarkové pagáče

Známa cukrárka sa podelila o recept na obľúbenú pochúťku.

Poctivé oškvarkové pagáče sú na Slovensku už od nepamäti súčasťou slávnostného stola. Symbolizovali hojnosť a pohostinnosť, vždy vydržali aj niekoľko dní a dalo sa v nich využiť všetko z domácej zabíjačky, čo v zime a počas osláv znamenalo dostatok energie. O svoj vlastný recept na túto pochúťku sa podelila aj majsterka v pečení Jožka Zaukolcová.

Kysnuté lístkové cesto prekladá s oškvarkami a bravčovou masťou a recept dopĺňa aj o malé množstvo varených zemiakov. Ak sa rozhodnete ukončiť starý rok práve touto dobrotou a pagáče si pripravíte podľa Jožkinho receptu, nezabudnite sa riadiť aj jej tipmi.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Jožka (@jozka_zaukolcova)

Aby mali výrazné a pekné lístkovanie, je dôležité ich správne prekladať a nezabudnúť popritom ani na potretie žĺtkom, vďaka ktorému budú pagáčiky lahodné a získajú peknú zlatistú farbu. Pri kysnutí si však dajte pozor, ak by ste vynechali zachladzovanie, cesto by správne nevykyslo a pagáče by boli príliš tuhé a ploché.

Oškvarkové pagáče Jožky Zaukolcovej:

