Ideálna pochúťka na Silvestra. Pagáče sa Jožke Zaukolcovej daria vďaka trom zásadám, no dajte si pozor
Známa cukrárka sa podelila o recept na obľúbenú pochúťku.
Poctivé oškvarkové pagáče sú na Slovensku už od nepamäti súčasťou slávnostného stola. Symbolizovali hojnosť a pohostinnosť, vždy vydržali aj niekoľko dní a dalo sa v nich využiť všetko z domácej zabíjačky, čo v zime a počas osláv znamenalo dostatok energie. O svoj vlastný recept na túto pochúťku sa podelila aj majsterka v pečení Jožka Zaukolcová.
Kysnuté lístkové cesto prekladá s oškvarkami a bravčovou masťou a recept dopĺňa aj o malé množstvo varených zemiakov. Ak sa rozhodnete ukončiť starý rok práve touto dobrotou a pagáče si pripravíte podľa Jožkinho receptu, nezabudnite sa riadiť aj jej tipmi.
Aby mali výrazné a pekné lístkovanie, je dôležité ich správne prekladať a nezabudnúť popritom ani na potretie žĺtkom, vďaka ktorému budú pagáčiky lahodné a získajú peknú zlatistú farbu. Pri kysnutí si však dajte pozor, ak by ste vynechali zachladzovanie, cesto by správne nevykyslo a pagáče by boli príliš tuhé a ploché.