Využívate v zime balkón ako chladničku? Nevinný zvyk môže z potravín spraviť problém, varuje odborníčka
Využívate v zime balkón ako chladničku? Nevinný zvyk môže z potravín spraviť problém, varuje odborníčka

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. — Foto: AI generovaná fotografia, Gemini 2.5 / Freepik, @freepik

Myslíte si, že chlad vonku stačí?

Mnohí to robia automaticky a bez väčšieho premýšľania. Keď sa chladnička zaplní a vonku prituhne, jedlo putuje na balkón, terasu či na iné miesta za oknami našich príbytkov. Pôsobí to prakticky. Najmä počas zimy alebo sviatkov. Odborníci však upozorňujú, že práve tento zvyk môže viesť k vážnym zdravotným problémom.

Skladovanie potravín mimo bytu je podľa expertov rizikové najmä pre nepredvídateľné počasie. Ako informuje portál Polsatnews, teploty sa počas dňa a noci výrazne menia a to, čo má byť akousi prirodzenou chladničkou, sa môže rýchlo stať miestom, kde sa jedlo kazí a stáva sa nebezpečným.

Nebezpečné výkyvy

Ako upozorňuje poľská odborníčka na potraviny Katarzyna Bosacka, skladovanie jedla mimo bytu je bezpečné len vtedy, ak má človek pod kontrolou teplotu. To je však pri balkónoch či terasách prakticky nemožné. Opakované zmrazovanie a rozmrazovanie potravín podľa nej zvyšuje riziko zdravotných komplikácií, najmä ak ide o jedlá, ktoré nie je vhodné zmrazovať.

Foto: AI generovaná fotografia, Gemini 2.5

Najviac ohrozené sú potraviny ako šaláty s majonézou alebo zákusky s krémom. Práve pri nich môže striedanie chladu a mierneho oteplenia vytvoriť vhodné podmienky na množenie baktérií, ktoré môžu viesť k otrave jedlom.

Slnko ako problém

