Bránil sa tomu, potom prišlo dôležité zistenie. Bývalý model Adam Bardy sa napokon našiel v herectve
Z modela a niekdajšej čestnej stráže bývalej prezidentky je dnes úspešný herec.
Ako slepé kura k zrnu... Tak sa vraj Adam Bardy dostal k herectvu. Bývalý vojak sa kedysi venoval aj modelingu a práve tam sa udialo niečo, čo navždy zmenilo život. Ako dnes priznáva v rozhovore pre Báječnú ženu, najskôr sa tomu bránil – postupne si však začal uvedomovať dôležitú vec.
Náhoda
Adama Bardyho poznáme z viacerých televíznych projektov aj seriálov. Po prvýkrát sa jeho tvár objavila v seriáli Pán profesor, kde si zahral po boku Tomáša Maštalíra a Gabiky Marcinkovej. Neskôr sa objavil aj v seriáli z nemocničného prostredia Druhá šanca a potom divákom ukázal, že mu to ide aj na parkete, keď sa v obľúbenej súťaži Let’s Dance umiestnil na druhom mieste.
Dnes známym herec a pyšný otec troch detí pritom o takomto smerovaní svojho života vôbec neuvažoval. V detstve túžil byť kozmonautom, v dospelosti zas bol vojakom aj úspešným modelom. A potom sa všetko zmenilo.
„Bola to čistá náhoda. Pracoval som nielen ako vojak, ale aj pre modelingovú agentúru. Keď televízie začali hľadať nové tváre aj v týchto kruhoch, dotklo sa to aj mňa,“ prezradil Adam Bardy, ktorý sa vraj v herectve ani nevidel.