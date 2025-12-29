Čo ak na vás niekto kýchne alebo zakašle? Tieto kroky vás ešte môžu ochrániť pred chorobou, radí lekárka - Dobré noviny
Čo ak na vás niekto kýchne alebo zakašle? Tieto kroky vás ešte môžu ochrániť pred chorobou, radí lekárka
Čo ak na vás niekto kýchne alebo zakašle? Tieto kroky vás ešte môžu ochrániť pred chorobou, radí lekárka

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. — Foto: AI generovaná fotografia, Gemini 2.5 / Freepik @freepik

Musíte konať rýchlo.

Stačí sekunda nepozornosti a nepríjemný moment je na svete. V obchode, v MHD či v čakárni – niekto zakašle alebo kýchne a vy máte pocit, že všetko skončilo rovno na vašej tvári. Väčšina z nás si v tej chvíli povie, že choroba je už len otázkou času. Podľa lekárky však ešte nie je nič stratené. Rozhodujú prvé minúty a to, ako rýchlo zareagujeme.

Práve v období viróz a chrípky sa podobným situáciám vyhnúť takmer nedá. O to dôležitejšie je vedieť, čo urobiť vtedy, keď už k spŕške bacilov dôjde. Na TikToku sa tejto téme venovala aj kalifornská lekárka Jessica Kissová, ktorej video si získalo veľkú pozornosť. Podľa nej existuje niekoľko krokov, ktorými vieme výrazne znížiť riziko, že ochorieme.

Prvé minúty rozhodujú

Najdôležitejšie je podľa lekárky nezačať panikáriť a vyhnúť sa jednej zásadnej chybe – dotýkaniu sa tváre. „Toto je kľúčové,“ cituje ju portál New York Post. „Vyhnite sa tomuto nutkaniu, kým nebude na mieste, kde si ju môžete skutočne vyčistiť," dopĺňa.

Foto: Freepik, @freepik

Ako vysvetľuje, kvapôčky slín môžu obsahovať vírusy a baktérie, ktoré sa pri dotyku ešte rýchlejšie dostanú do tela. Stačí si nevedomky pretrieť oči či pery a choroboplodné zárodky majú otvorenú cestu cez sliznice nosa, úst alebo očí.

Očista tela

