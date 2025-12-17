FOTO: Prvýkrát ukázala jazvy po mastektómii. Angelina Jolie chcela ochrániť svojich šesť detí
Dva roky po mastektómii si nechala preventívne odstrániť aj vaječníky a vajcovody.
Jemne položila ruku na svoju holú hruď a ukázala jazvy po dvojitej mastektómii. Fotografia je pokojná, elegantná, no zároveň nesmierne odvážna – obraz ženy, ktorá prijala svoje telo aj svoj život so všetkým, čo prežila. „Tieto jazvy zdieľam s mnohými ženami, ktoré milujem,“ povedala v rozhovore pre TIME France 50-ročná Angelina Jolie, ktorá po prvýkrát ukázala jazvy, dôkaz záchrany jej života.
Šanca na rakovinu? 87 percent
„Rozhodnutie podstúpiť mastektómiu nebolo jednoduché,“ priznala v eseji pre New York Times herečka, ktorá v roku 2013 podstúpila preventívnu dvojitú mastektómiu po tom, čo zistila, že má mutáciu génu BRCA1, ktorá dramaticky zvyšuje riziko rakoviny prsníka a vaječníkov.
„Som veľmi rada, že som sa tak rozhodla. Moje šance na rakovinu prsníka klesli z 87 % na menej ako 5 %. Môžem svojim deťom povedať, že sa nemusia báť, že by ma stratili kvôli rakovine prsníka,“ uviedla Jolie, ktorá je matkou šiestich detí – troch biologických a troch adoptovaných. Jej rozhodnutia neboli len osobnou voľbou, ale aj spôsobom, ako ochrániť svoju rodinu a umožniť im, aby sa nebála o jej zdravie. Dva roky po zákroku si nechala preventívne odstrániť aj vaječníky a vajcovody.
Nemá ísť o peniaze
„Každá žena by mala mať prístup k rozhodnutiam o svojom tele a vlastnej zdravotnej ceste,“ vysvetlila Angelina Jolie. „Genetické testy a skríning by mali byť dostupné a cenovo prijateľné pre ženy s jasnými rizikovými faktormi alebo významnou rodinnou anamnézou. Rozhodnutia týkajúce sa zdravia musia byť osobné a ženy musia mať informácie a podporu potrebnú na ich prijatie. Prístup k skríningu a starostlivosti by nemal závisieť od finančných možností alebo miesta, kde žijete,“ uviedla. Svoju skúsenosť nezdieľa len ako herečka, ale aj ako žena, ktorá pre rakovinu stratila tých najbližších.
„Rozhodla som sa podstúpiť operácie, pretože som veľmi skoro stratila matku a babku. To sú moje rozhodnutia. Nehovorím, že by to mali robiť všetky ženy, ale je dôležité mať na výber,“ uviedla herečka, ktorá pred kamerami prvýkrát ukázala jazvy.