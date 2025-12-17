FOTO: Prvýkrát ukázala jazvy po mastektómii. Angelina Jolie chcela ochrániť svojich šesť detí - Dobré noviny
FOTO: Prvýkrát ukázala jazvy po mastektómii. Angelina Jolie chcela ochrániť svojich šesť detí
Ilustračný obrázok.

Hádanka.

Prvé tri roky vystupovala minimálne a užívala si vytúženého syna.

Jozefína Zaukolcová / Ilustračné foto.

Oľga Feldeková / Manželia Feldekovci

Jozefína Zaukolcová / Ilustračné foto.

Ilustračný obrázok.

Trnavské vianočné trhy.

Igor Kmeťo starší našiel šťastie pri Vierke.

Jozefína Zaukolcová / Ilustračné foto.

Ilustračný obrázok.

Michal Ďuriš so synom Michalom.

Ondřej Sokol našiel šťastie pri Nikole. Vpravo s Klárou Issovou vo filme Všetko alebo nič.

Marián Čekovský.

FOTO: Prvýkrát ukázala jazvy po mastektómii. Angelina Jolie chcela ochrániť svojich šesť detí

Angelina Jolie.
Angelina Jolie. — Foto: Wikimedia commons (Foreign and Commonwealth Office); Instagram - @timefrance

Dva roky po mastektómii si nechala preventívne odstrániť aj vaječníky a vajcovody.

Jemne položila ruku na svoju holú hruď a ukázala jazvy po dvojitej mastektómii. Fotografia je pokojná, elegantná, no zároveň nesmierne odvážna – obraz ženy, ktorá prijala svoje telo aj svoj život so všetkým, čo prežila. „Tieto jazvy zdieľam s mnohými ženami, ktoré milujem,“ povedala v rozhovore pre TIME France 50-ročná Angelina Jolie, ktorá po prvýkrát ukázala jazvy, dôkaz záchrany jej života.

Šanca na rakovinu? 87 percent

„Rozhodnutie podstúpiť mastektómiu nebolo jednoduché,“ priznala v eseji pre New York Times herečka, ktorá v roku 2013 podstúpila preventívnu dvojitú mastektómiu po tom, čo zistila, že má mutáciu génu BRCA1, ktorá dramaticky zvyšuje riziko rakoviny prsníka a vaječníkov.

Marta Jandová / Angelina Jolie
Prečítajte si tiež: Nechce, aby dcéra plakala nad jej hrobom. Marta Jandová zdedila gén Jolie a urobila dôležité rozhodnutie

„Som veľmi rada, že som sa tak rozhodla. Moje šance na rakovinu prsníka klesli z 87 % na menej ako 5 %. Môžem svojim deťom povedať, že sa nemusia báť, že by ma stratili kvôli rakovine prsníka,“ uviedla Jolie, ktorá je matkou šiestich detí – troch biologických a troch adoptovaných. Jej rozhodnutia neboli len osobnou voľbou, ale aj spôsobom, ako ochrániť svoju rodinu a umožniť im, aby sa nebála o jej zdravie. Dva roky po zákroku si nechala preventívne odstrániť aj vaječníky a vajcovody.

Nemá ísť o peniaze

„Každá žena by mala mať prístup k rozhodnutiam o svojom tele a vlastnej zdravotnej ceste,“ vysvetlila Angelina Jolie. „Genetické testy a skríning by mali byť dostupné a cenovo prijateľné pre ženy s jasnými rizikovými faktormi alebo významnou rodinnou anamnézou. Rozhodnutia týkajúce sa zdravia musia byť osobné a ženy musia mať informácie a podporu potrebnú na ich prijatie. Prístup k skríningu a starostlivosti by nemal závisieť od finančných možností alebo miesta, kde žijete,“ uviedla. Svoju skúsenosť nezdieľa len ako herečka, ale aj ako žena, ktorá pre rakovinu stratila tých najbližších.

Angelina Jolie s mamou Marcheline / Marcheline s bývalým manželom Jonom
Prečítajte si tiež: Mohla byť veľkou hollywoodskou hviezdou. Mama Angeliny Jolie obetovala kariéru pre svoju rodinu

„Rozhodla som sa podstúpiť operácie, pretože som veľmi skoro stratila matku a babku. To sú moje rozhodnutia. Nehovorím, že by to mali robiť všetky ženy, ale je dôležité mať na výber,“ uviedla herečka, ktorá pred kamerami prvýkrát ukázala jazvy.

