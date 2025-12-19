Po uvarení držia tvar, ale aj tak sú jemné. Tento typ zemiakov je na prípravu šalátu najvhodnejší - Dobré noviny
Dobré noviny
Po uvarení držia tvar, ale aj tak sú jemné. Tento typ zemiakov je na prípravu šalátu najvhodnejší
Po uvarení držia tvar, ale aj tak sú jemné. Tento typ zemiakov je na prípravu šalátu najvhodnejší

Ilustračné foto / AI vygenerovaný obrázok. — Foto: Freepik/freepik, Gemini/Dobré noviny

Od správneho výberu zemiakov závisí, či sa pochúťka vydarí.

Bez zemiakového šalátu si mnohé slovenské domácnosti nevedia Vianoce ani predstaviť. Ingrediencie, ktoré spolu vytvárajú typickú chuť sviatočných dní, a recepty, ktoré sa v rodinách dedia z generácie na generáciu, pritom majú jednu vec spoločnú. Základom každého vydareného šalátu sú totiž správne vybraté zemiaky.

Tí, ktorí si chcú varenie uľahčiť, často siahajú po zelenine, ktorú už majú doma. Pochúťka, ktorá kraľuje sviatočným stolom, sa potom v mnohých prípadoch zmení na nevydarenú kašu – tomu pritom dokážete predísť obyčajnou všímavosťou. V obchode stačí kúpiť zemiaky určené priamo na šalát.

Ilustračné foto. Foto: Freepik/freepik

Typ C

Zemiaky označené týmto písmenom sa podľa denníka Pravda ľahko rozvaria. Majú polomúčnu konzistenciu, po uvarení mäknú a sú vhodné skôr na prípravu zemiakovej kaše, čipsov či hranoliek. Na použitie do šalátu sú však príliš mäkké.

Typ B

Tieto zemiaky majú polopevnú dužinu a po uvarení zostávajú jemné až mierne hrubšie. Často sa však rozpadávajú a sú pomerne múčne. Najlepšie sa hodia na prípravu pyré, keďže vytvárajú ideálnu krémovú textúru, a vhodné sú aj na pečenie, pretože na povrchu zostávajú chrumkavé.

Použite tieto

