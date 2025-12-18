Som egoistický hajzel, sype si popol na hlavu. Maroš Molnár dnes už chápe, čoho sa jeho Zuzka musela vzdať
Známy fitness tréner je s manželkou Zuzanou už takmer 30 rokov.
„Som egoistický hajzel,“ priznal bez servítky v podcaste Mentální Upgrade Maroš Molnár. Obľúbený fitness tréner, ktorého meno vďaka populárnej šou Extrémne premeny dnes pozná takmer celé Slovensko, tým narážal na odvrátenú stranu úspechu. Množstvo práce a popularita spôsobili, že sa viac sústredil na robotu ako na vlastnú rodinu. S odstupom času si uvedomil, čo všetko musela jeho manželka Zuzana zvládnuť a že bez nej by si svoj sen splnil iba ťažko – za cenu toho, že ona obetovala ten vlastný. Napriek tomu po jeho boku stojí už 30 rokov a Maroš Molnár si jej obetu váži.
Riskoval a vyvádzal
Rodák zo Žiaru nad Hronom bol odmalička živým dieťaťom a často utekal aj zo škôlky. „Učiteľky ma naháňali. Utekal som pred otcom, keď som niečo vyviedol. Beh bol môj najprirodzenejší pohyb,“ uviedol s humorom vo svojej knihe. Okrem toho sa aj rád prevádzal, ničoho sa nebál a podľa vlastných slov často riskoval a vyvádzal.
Marošov otec, ktorý trénoval atletiku, sa bál, že zo syna vyrastie nekontrolovateľný chuligán, a tak ho zasvätil do lyžovania, atletiky aj basketbalu. Vďaka športu, disciplinovanému otcovi a precíznej mame Maroš nepoznal vety ako nedá sa, nezvládnem to, bojím sa. Vedel, že prekážky a strachy sú na to, aby sa prekonávali, pričom s touto myšlienkou odišiel aj na vysokú školu, kde stretol svoju osudovú ženu.
Len kamarát
Maroš a Zuzka sa zoznámili počas prijímacích skúšok na Fakultu telesnej výchovy Univerzity Komenského v Bratislave, hoci sa už predtým poznali z atletických pretekov. „Spočiatku sme boli iba priatelia, no už ku koncu prvého ročníka som bol do nej po uši zamilovaný. Ona však moje city vôbec neopätovala a stále ma považovala len za kamaráta,“ priznal Maroš.
Všetko sa zmenilo po tom, ako začali trénovať a trávili spolu viac času. „Už po pár dňoch chodenia som jej na zastávke električky na Krížnej ulici v Bratislave povedal, že je žena, s ktorou chcem žiť celý život a ktorú si chcem zobrať,“ píše vo svojej knihe známy fitness tréner, ktorý sa vďaka šou Extrémne premeny nielen zviditeľnil, ale zakúsil aj odvrátenú stranu úspechu.
Nedovolil jej to
Na televíznych obrazovkách síce pomáhal mimoriadne obéznym ľuďom chudnúť a meniť ich životy, no s popularitou a veľkým úspechom prišli aj negatívne veci.