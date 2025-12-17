Príznaky superchrípky sa môžu objaviť náhle. Toto sú varovné signály, ktoré by ste nemali ignorovať - Dobré noviny
Príznaky superchrípky sa môžu objaviť náhle. Toto sú varovné signály, ktoré by ste nemali ignorovať
Ilustračný obrázok.

Príznaky superchrípky sa môžu objaviť náhle. Toto sú varovné signály, ktoré by ste nemali ignorovať

Ilustračné zábery.
Ilustračné zábery. — Foto: Gemini/Dobré noviny; Freepik

Nový variant chrípky nie je smrteľnejší, no je výrazne nákazlivejší a agresívnejší.

Dokáže lepšie obchádzať očkovanie aj prirodzenú imunitu. Európske štáty bojujú s novou mutáciou chrípky a len vo Veľkej Británii každý deň hospitalizujú 2,5 tisíca pacientov trpiacich takzvanou supechrípkou. Ako upozornili tvnoviny.sk, prvý prípad evidujeme už aj na Slovensku a experti vysvetľujú, ako spoznať nový variant.

Plné čakárne

Variant chrípky H3N2 K už niekoľko týždňov zamestnáva zdravotníkov a zapĺňa nemocnice v Anglicku a v Španielsku, kde zaviedli povinné nosenie rúšok vo všetkých nemocniciach, centrách primárnej starostlivosti a domovoch pre seniorov. Podľa servera The Telegraph dosiahol počet hospitalizovaných pacientov s vírusom úroveň, aká nebola zaznamenaná od roku 2010. Údaje britskej Agentúry pre zdravotnú bezpečnosť ukazujú, že miera infekcie je najvyššia u detí vo veku od 5 do 14 rokov, tesne nasledovaných mladými ľuďmi vo veku od 15 do 24 rokov. Aj britská praktická lekárka Nisa Aslamová potvrdila, že čakárne sú plné chorých pacientov.

Dva týždne v škôlke, dva doma, to je častá nočná mora rodičov škôlkarov. MUDr. Denisa Jaššová prezrádza, aké tipy a triky na imunity detí skutočne fungujú.
Prečítajte si tiež: Žltý soplík nie je najnebezpečnejší, varuje pediatrička Denisa. Pre rodičov chorých detí má užitočné rady

„Tieto zmeny mu môžu umožniť čiastočne sa vyhnúť imunite z minulých infekcií alebo očkovania, takže sa nakazí viac ľudí,“ vysvetlila nebezpečenstvo zmutovanej verzie označovanej ako K.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1292226589601407&set=a.221130290044381

Spoznajte príznaky

„Vírus prešiel siedmimi novými mutáciami, čo zvyšuje jeho nákazlivosť. Je odolnejší voči imunite z predchádzajúceho očkovania aj prekonaného ochorenia,“ varoval český Národný inštitút virológie a bakteriológie na sociálnej sieti X. Napriek nižšej účinnosti úrady žiadajú občanov, aby sa nechali očkovať. Odborníci zároveň upokojujú, že nový variant chrípky nie je smrteľnejší, no je výrazne nákazlivejší a agresívnejší. Príznaky takzvanej superchrípky sa môžu objaviť náhle a bývajú výraznejšie než pri bežnej chrípke.

