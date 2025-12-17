Najskôr prišli o mamičku, potom aj o otecka. Štyria súrodenci z Fintíc dnes potrebujú pomoc nás všetkých
Rodina bez pomoci nedokáže pokryť základné potreby.
Eliška, Matúš, Filipko a Félix. Štyri mená, za ktorými sa skrýva príbeh, aký by nemalo zažiť žiadne dieťa. Súrodenci prišli vo februári 2022 o milovanú mamu Janku, osud si však pre nich prichystal ešte jednu tvrdú ranu. V septembri tohto roka totiž zomrel aj ich otec Matúš. Hoci sa súrodencov ujali starí rodičia z Fintíc pri Prešove, ktorí robia, čo je v ich silách, dávajú im lásku, domov a istotu, že ich nikto nerozdelí, bez pomoci to nedokážu zvládnuť dlhodobo. O to viac, že Filipko má zdravotné znevýhodnenie a potrebuje rehabilitácie a intenzívnu starostlivosť.
Nová realita
Ako informuje portál Donio, deti sa vyrovnávajú s obrovskou stratou a zároveň riešia úplne bežné veci – školu, oblečenie, stravu či krúžky. Potrebujú stabilitu, ktorú im starí rodičia dávajú, no finančné nároky sú vysoké. Najmä v prípade zdravotnej starostlivosti a terapií pre Filipka, ktorý sa narodil s detskou mozgovou obrnou.
Rodičia spolužiakov najmladšieho Félixka sa preto rozhodli spojiť sily a pomôcť deťom prostredníctvom verejnej finančnej zbierky, ktorá vznikla v spolupráci a so súhlasom blízkej rodiny – starých rodičov detí.
Pomoc, ktorá im zabezpečí istotu
Cieľom je vytvoriť finančný základ vo výške 120-tisíc eur. Táto suma má zabezpečiť, aby mali deti k dispozícii približne 1 000 eur mesačne počas desiatich rokov, teda až do dosiahnutia plnoletosti najmladšieho Félixa v roku 2035.