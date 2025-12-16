Majte svoju alergiu pod kontrolou - tipy, vďaka ktorým sa vám bude dýchať ľahšie - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Majte svoju alergiu pod kontrolou - tipy, vďaka ktorým sa vám bude dýchať ľahšie
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Evita s manželom Pawlom.

Po nevere s 20-ročnou by mu už nevedela byť dobrou manželkou. Evita má za sebou všetky školácke chyby

Jozefína Zaukolcová / Ilustračné foto.

Vynikajúce linecké cesto viem aj naspamäť, vraví Jožka Zaukolcová. Pozná trik na to, aby vyšlo, ako má

Nick Reiner / Režisér Rob Reiner

Keď bol syn na ulici, neodpísali ho. Zavraždený hollywoodsky režisér s manželkou vždy žili pre rodinu

Marika Pogány s prezidentkou Zuzanou Čaputovou.

Holokaust prežili len mama a ujo. Slovenka Marika, ktorá zahynula v Sydney, nebola ufrflanou dôchodkyňou

Jozefína Zaukolcová / Ilustračné foto.

Vynikajúce linecké cesto viem aj naspamäť, vraví Jožka Zaukolcová. Pozná trik na to, aby vyšlo, ako má

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Trnavské vianočné trhy.

Ak hľadáte útulné a autentické miesto, Trnava je to pravé. Britka naše vianočné trhy chváli v zahraničí

Soňa Valentová / Sestra Vierka a Emka

Sestričky si mysleli, že idú do sprchy, ale skončili v plyne. Soňa Valentová bola pre rodičov darom

VIDEO: Predavač ovocia zo Sydney odzbrojil strelca holými rukami. Ahmedovi vzdal hold aj premiér

Jozefína Zaukolcová / Ilustračné foto.

Vynikajúce linecké cesto viem aj naspamäť, vraví Jožka Zaukolcová. Pozná trik na to, aby vyšlo, ako má

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Michal Ďuriš so synom Michalom.

Keď prišiel o syna a Vierku, mala to byť brzda. Michala Ďuriša zastavil až moment bohapustého alkoholika

Marián Čekovský.

Keď si ho Boh zavolal na koberček, skrotol. Marián Čekovský až po veľkej chybe pochopil zmysel života

Juraj Bača a Tomáš Maštalír / S partnerkou Dominikou

​Dostal facku od života a roky preplakal. Kariéru Juraja Baču odštartovalo gesto známej Slovenky

SLEDUJE NÁS 206 948 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Majte svoju alergiu pod kontrolou - tipy, vďaka ktorým sa vám bude dýchať ľahšie

— Foto: Pixabay

Mať alergiu pod kontrolou neznamená žiť opatrne a s neustálym strachom z každého nádychu. Znamená to poznať svoje telo, rozumieť signálom, ktoré vám posiela a vytvoriť si jednoduchý systém, ktorý vás podrží v dňoch, keď je vzduch plný peľu, prachu či iných spúšťačov.

Alergia nie je iba o neustálom kýchaní. Škrabanie v nose, upchaté dutiny, slziace oči či únava vedia zmeniť ten najkrajší deň na boj o prežitie. Vie ovplyvniť spánok, náladu, produktivitu aj chuť tráviť čas vonku. Niekedy sa vkradne do dňa nenápadne, ako jemný tlak v hlave, škrabanie v hrdle alebo únava, ktorú si úplne zbytočne pripisujete stresu. Avšak nezúfajte, stačí pár rozumných návykov, trochu pozornosti, ochota skúšať, čo vám sedí najlepšie a vašu alergiu môžete mať pod kontrolou aj vy!

Viete, z čoho vaša alergia pramení?

Mnohí ľudia majú pocit, že alergia je nemenná diagnóza s rovnakým, nemenným a neustále opakujúcim sa scenárom. V praxi však dokáže prekvapiť. Jeden rok zvládnete jar s minimálnymi ťažkosťami, ten nasledujúci máte pocit, že antihistaminikum, ktoré vás kedysi zachraňovalo už nefunguje a vyzerá to tak, že príroda si na vás snáď tentokrát “zasadla”. Alergické prejavy sa môžu zhoršovať či zlepšovať podľa toho, akú celkovú záťaž práve nesie váš organizmus. Spánkový deficit, stres, prepracovanie či prekonané infekcie vedia spôsobiť, že imunitný systém reaguje citlivejšie.

Veľmi užitočné je vnímať, kedy sa príznaky zhoršujú. Ak máte pocit, že sa alergia spustí vždy po návrate z prechádzky, môže ísť o peľ. Ak vás trápi hlavne noc a ráno, často je v hre prach alebo roztoče. Ak sa nepríjemné pocity objavujú iba v určitých miestnostiach, problémom môžu byť vlhkosť a plesne. Aj jednoduché pozorovanie vám môže priniesť jasno. Až v momente, kedy začnete vnímať súvislosti, prestane alergia pôsobiť ako nevyspytateľný nepriateľ a zmení sa na niečo, s čím sa dá pracovať.

Domov, v ktorom sa dobre dýcha

Domov by mal byť vašim útočiskom, nie miestom, kde sa alergia rozbieha na plné obrátky. Máte pocit, že je to presne váš prípad? Stačí pár zmien! Niekedy totiž nie je problém v tom, že nemáte nasadenú správnu liečbu, ale v tom, že sa alergény doma hromadia tak intenzívne, že ani tá najväčšia snaha o úľavu nemá šancu fungovať naplno. Inak povedané, keď je váš byt plný spúšťačov, aj najlepšie tabletky na alergiu môžu pomôcť len čiastočne, pretože stále riešite dôsledok, nie príčinu.

Začnite spálňou. Práve tu trávite veľkú časť dňa, a ak je problémom prach či roztoče, môžu vám výrazne zhoršovať rána aj kvalitu spánku. Pomáha pravidelné vetranie, pranie posteľnej bielizne pri vyššej teplote a obmedzenie takzvaných lapačov prachu, teda napríklad ťažkých závesov či preplnených políc.

Bývate v priestore, kde je vyššia vlhkosť? Pozornosť venujte najmä kúpeľni, kuchyni a rohom miestností. Ak sa v byte objavujú tmavé škvrny, zatuchnutý pach alebo kondenzácia, je to signál, že priestor potrebuje viac vzduchu a sucha. Plesne sú tichý spúšťač alergií, ktorý si často všimneme až vtedy, keď je neskoro. Niekedy pomôže odvlhčovač, inokedy jednoduché zmeny v režime vetrania.

Už ste čítali?

Často počujú, že ich poslal Bruchala. Martina a Vlado v Barcelone ukázali, že začať odznova sa dá hocikedy

V Barcelone si otvorili vlastný podnik na prípravu sendvičov.

V zábavnom parku Fuji-Q Highland, červený mostík v Saitame

Pohodlný život ju stojí menej ako u nás. Simona miluje život v Japonsku, kde jej chýba iba slanina a Mila

Odišla do Japonska a Tokio si zamilovala. 

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…