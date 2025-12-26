Keď na pľaci zošalel, režisér vedel, že obsadil toho pravého. Rozprávkového Lucifera práca dlho tešila - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Keď na pľaci zošalel, režisér vedel, že obsadil toho pravého. Rozprávkového Lucifera práca dlho tešila
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Kamila Magálová / Ilustračná fotografia

Deň pred Vianocami tresla dverami a odišla z domu. Kamila Magálová nemala v pláne vrátiť sa

Najkrajšie vianočné SMS priania 2025. Týmito správami urobíte radosť ľuďom, ktorých máte radi

Boris Valábik s manželkou Luckou.

Dával si pozor na americké zlatokopky, ošklbala ho Slovenka. Boris Valábik nikdy nechcel ženu ako trofej

Pavel Nový a Zdena Studenková.

So ženou boli chudobní ako kostolné myši. Posledný žijúci otecko zo S tebou mě baví svět prekonal aj smrť

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Kamila Magálová / Ilustračná fotografia

Deň pred Vianocami tresla dverami a odišla z domu. Kamila Magálová nemala v pláne vrátiť sa

Najkrajšie vianočné SMS priania 2025. Týmito správami urobíte radosť ľuďom, ktorých máte radi

Boris Valábik s manželkou Luckou.

Dával si pozor na americké zlatokopky, ošklbala ho Slovenka. Boris Valábik nikdy nechcel ženu ako trofej

Juraj Rašla / Ilustračný obrázok

So ženou varia dve kapustnice, no jeho je unikátna. Juraj Rašla pre Dobré noviny prezradil svojský recept

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Vladimír Krčméry.

Mal si mať len jednu milenku, vyčítali mu. Krčmérymu manželka Terézia prepáčila, že sa zodral pre iných

Boris Valábik s manželkou Luckou.

Dával si pozor na americké zlatokopky, ošklbala ho Slovenka. Boris Valábik nikdy nechcel ženu ako trofej

Kamila Magálová / Ilustračná fotografia

Deň pred Vianocami tresla dverami a odišla z domu. Kamila Magálová nemala v pláne vrátiť sa

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Najkrajšie vianočné SMS priania 2025. Týmito správami urobíte radosť ľuďom, ktorých máte radi

SLEDUJE NÁS 206 899 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Keď na pľaci zošalel, režisér vedel, že obsadil toho pravého. Rozprávkového Lucifera práca dlho tešila

Zábery z rozprávky S čerty nejsou žerty.
Zábery z rozprávky S čerty nejsou žerty. — Foto: Promo fotografie rozprávky S čerty nejšou žerty - Filmové studio Barrandov, Youtube/StanleyS ClipS

Na legendárnej rozprávke si najviac cenil, že dokáže aj po rokoch zaujať.

Čerti boli pre režiséra legendárnej rozprávky Hynka Bočana niečím úplne novým, a tak si nebol istý, ako túto tému správne uchopiť. V momente, keď na scénu vybehol Karel Heřmánek, si však uvedomil, že osud komédie S čerty nejsou žerty je v tých najlepších rukách. Už po prvej klapke totiž Karol na pľaci rozpútal niečo, čo nikto nečakal.

Úplne zošalel

„Bol prvý natáčací deň, povedal som ‚kamera’ a on začal doslova vyvádzať. Pozeral som na to ako blázon, prišiel som za ním a pýtal sa ho ‚Karle, čo robíš? Ty si úplne zošalel!’,“ spomenul si v rozhovore pre Aha! režisér Hynek Bočan, ktorému Karel pohotovo odpovedal, že v koži Lucifera jednoducho musí byť takýto.

Vžiť sa do svojej postavy napokon zvládol úplne dokonale a rozprávka by bez jeho výmyslov určite nebola tým, čím je dnes. Na pľac vďaka tomu vniesol výbornú náladu a hercom sa razom oveľa lepšie spolupracovalo, čo potvrdil aj samotný rozprávkový Lucifer.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa MovieZone.cz - Filmové novinky (@moviezonecz)

Veľmi mu pomohol

„Bolo to príjemné, bavilo nás to. Rozprávka bola výborne obsadená, výborná partia tam bola. Hynek Bočan super režisér a scenár krásny. Tá práca ma tešila,“ porozprával portálu Dotyk.cz obľúbený český herec, ktorý mal doma odložené aj ocenenie za mimoriadny prínos českej kinematografii pre deti a mládež. Roky pritom vôbec netušil, že vládcu podzemia v kultovej rozprávke mal pôvodne stvárniť niekto celkom iný.

Lucifer mal byť totiž oveľa starší, najlepšie tesne pred osemdesiatkou, a preto režisér uvažoval nad tým, že ho zahrá Miloš Kopecký alebo Jiří Slovák. Nezameniteľný Karel Heřmánek ho však už počas prvých momentov pred kamerou presvedčil, že si vybral správne. „Vážne mi veľmi pomohol,“ uznal Bočan.

Ocenil hlavne túto vec

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Často počujú, že ich poslal Bruchala. Martina a Vlado v Barcelone ukázali, že začať odznova sa dá hocikedy

V Barcelone si otvorili vlastný podnik na prípravu sendvičov.

V zábavnom parku Fuji-Q Highland, červený mostík v Saitame

Pohodlný život ju stojí menej ako u nás. Simona miluje život v Japonsku, kde jej chýba iba slanina a Mila

Odišla do Japonska a Tokio si zamilovala. 

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…