Keď na pľaci zošalel, režisér vedel, že obsadil toho pravého. Rozprávkového Lucifera práca dlho tešila
Na legendárnej rozprávke si najviac cenil, že dokáže aj po rokoch zaujať.
Čerti boli pre režiséra legendárnej rozprávky Hynka Bočana niečím úplne novým, a tak si nebol istý, ako túto tému správne uchopiť. V momente, keď na scénu vybehol Karel Heřmánek, si však uvedomil, že osud komédie S čerty nejsou žerty je v tých najlepších rukách. Už po prvej klapke totiž Karol na pľaci rozpútal niečo, čo nikto nečakal.
Úplne zošalel
„Bol prvý natáčací deň, povedal som ‚kamera’ a on začal doslova vyvádzať. Pozeral som na to ako blázon, prišiel som za ním a pýtal sa ho ‚Karle, čo robíš? Ty si úplne zošalel!’,“ spomenul si v rozhovore pre Aha! režisér Hynek Bočan, ktorému Karel pohotovo odpovedal, že v koži Lucifera jednoducho musí byť takýto.
Vžiť sa do svojej postavy napokon zvládol úplne dokonale a rozprávka by bez jeho výmyslov určite nebola tým, čím je dnes. Na pľac vďaka tomu vniesol výbornú náladu a hercom sa razom oveľa lepšie spolupracovalo, čo potvrdil aj samotný rozprávkový Lucifer.
Veľmi mu pomohol
„Bolo to príjemné, bavilo nás to. Rozprávka bola výborne obsadená, výborná partia tam bola. Hynek Bočan super režisér a scenár krásny. Tá práca ma tešila,“ porozprával portálu Dotyk.cz obľúbený český herec, ktorý mal doma odložené aj ocenenie za mimoriadny prínos českej kinematografii pre deti a mládež. Roky pritom vôbec netušil, že vládcu podzemia v kultovej rozprávke mal pôvodne stvárniť niekto celkom iný.
Lucifer mal byť totiž oveľa starší, najlepšie tesne pred osemdesiatkou, a preto režisér uvažoval nad tým, že ho zahrá Miloš Kopecký alebo Jiří Slovák. Nezameniteľný Karel Heřmánek ho však už počas prvých momentov pred kamerou presvedčil, že si vybral správne. „Vážne mi veľmi pomohol,“ uznal Bočan.