FOTO: Roky sa na seba nedokázal pozrieť v zrkadle. Mladíka po unikátnom zákroku nespoznávajú ani priatelia
Život s predhryzom nie je len o vizuálnom probléme.
Dvadsaťštyriročný Luke McLuckie väčšinu svojho života prežil s výrazným predhryzom. Ten zapríčinil, že posmešky, nemiestne otázky a následne snaha ukrývať sa pred svetom, boli jeho každodennou realitou. Až doteraz – mladík sa zmenil tak, že ho nespoznávajú ani priatelia.
Roky čakania
Výrazný predhryz, teda keď spodná čeľusť výrazne vyčnievala pred hornými zubami, sa objavil, keď mal asi 13 rokov. Na preventívnej prehliadke u zubára sa vtedy po prvý raz dozvedel, že v jeho prípade bude nevyhnutná operácia. Odporúčali mu počkať aspoň do plnoletosti, keď sa rast lebky dovŕši.
Roky čakania sa však odzrkadlili na jeho psychickom zdraví, keďže deformácia na tvári sa stále zväčšovala. Rozdiel medzi hornými zubami a spodnou čeľusťou dosiahol takmer dva centimetre. Najviac neznášal svoj bočný profil, svoje fotografie takmer nezdieľal. „Vyhýbal som sa rozhovorom z boku a aj na univerzite mi to bránilo skúšať nové veci. Dvakrát som si premyslel, či pôjdem na akciu, kde budú noví ľudia. Všetko to bolo mimo mojej komfortnej zóny,“ spomínal pre Daily Mail mladík.
Razantná zmena
Najtvrdšie poznámky schytával práve od ľudí, ktorí ho videli prvý raz v živote. „Keď som večer občas vyšiel do baru, väčšina ľudí bola fajn, ale stačil jeden opitý človek, ktorý po mne vyrazil a zničilo ma to,“ vysvetľuje Luke a dodáva, že na daný incident potom nedokázal prestať myslieť.
Posledné leto sa však všetko zmenilo.