Má päť detí a jasné priority. Vinárova žena vie, prečo ich sviatky ľudia na Instagrame nikdy neuvidia
Má päť detí a jasné priority. Vinárova žena vie, prečo ich sviatky ľudia na Instagrame nikdy neuvidia
Má päť detí a jasné priority. Vinárova žena vie, prečo ich sviatky ľudia na Instagrame nikdy neuvidia

— Foto: Instagram @vinarovazena

Keď sa vinice ponoria do zimného ticha a doma začne rozvoniavať vianočka, u Zeliskovcov sa začína čas, ktorý si strážia viac než čokoľvek iné.

Ria Zelisková, známa ako Vinárova žena, je mamou piatich detí, manželkou vinára a ženou, ktorá na sociálnych sieťach otvorene ukazuje realitu rodinného života – so všetkým hlukom, radosťou aj únavou. December je pre ich vinársku rodinu najnáročnejším obdobím roka, no Vianoce sú momentom, keď sa svet na chvíľu spomalí a prioritu dostane rodina, viera a spoločné bytie.

Ako vyzerajú sviatky v dome plnom detí, aké hodnoty chce Ria odovzdať svojim deťom a prečo ich Vianoce nikdy neuvidíte na Instagrame? V rozhovore pre DOBRÉ NOVINY prezradila, prečo sa počas sviatkov vedome odpája od sveta, ako pristupujú k darčekom aj to, čo podľa nej rodičom dnes chýba najviac. Rozprávala sa s ňou Romana Mináriková.

Vo vašich príspevkoch na sociálnych sieťach cítiť veľa pokoja a autenticity. Darí sa vám udržať si tento „normálny“ prístup aj počas rušného sviatočného obdobia?

Ale akonáhle máme vybavené všetky vianočné objednávky, vianočné trhy a degustácie, zatváram sa do našej rodinnej sviatočnej bubliny plnej kriku a hluku našich detí. To je presne to, po čom túžim počas sviatkov a naše Vianoce môj Instagram ešte nikdy nevidel, lebo sa vždy odpájam od sveta a vtedy som opäť len obyčajná Ria, a nie Vinárova žena. A aj toto je vlastne taká časť mojej autenticity.

Ako vyzerajú Vianoce v rodine s piatimi deťmi? Je to skôr pokojná tradícia, alebo ide o krásny vianočný chaos?

Vianoce trávime s mojou aj manželovou rodinou, takže tých detí je tam vždy ešte viac ako len tých našich päť a je to nádherné. Detský štebot, úprimná radosť z darčekov a neustály krik a vrava vyčaruje úsmev na tvári nielen nám rodičom, ale aj starým rodičom, ktorí si to vychutnávajú.

Ste známi tým, že máte silné rodinné aj duchovné zázemie. Ako sa vaša viera odráža na tom, ako u vás vyzerajú sviatky?

Mnohí nevedia, že hneď prvá nedeľa cez vianočné sviatky je vždy nedeľa sv. rodiny, čo znamená, že si v kostoloch manželia obnovujú svoje manželské sľuby a to je pre mňa taktiež jedna prekrásna tradícia, keď si s manželom počas vianočných sviatkov držíme ruky a opäť si pred oltárom obnovujeme manželstvo.

