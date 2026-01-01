Nevedia sa dočkať, kedy to odíde z módy. Týchto 6 mužských trendov ženy v skutočnosti nenávidia - Dobré noviny
Nevedia sa dočkať, kedy to odíde z módy. Týchto 6 mužských trendov ženy v skutočnosti nenávidia
Nevedia sa dočkať, kedy to odíde z módy. Týchto 6 mužských trendov ženy v skutočnosti nenávidia

Fúzy či brada sú v posledných rokoch veľmi populárne.
Fúzy či brada sú v posledných rokoch veľmi populárne. — Foto: Pexels - ilustračné

Nielen muži krútia hlavami pri sledovaní ženských trendov. Platí to aj obrátene.

Sledovanie módnych trendov už nie je len výsadou žien. Preč je doba, keď sa mohli muži prezentovať zanedbaným zjavom a závanom potu. Stále viac z nich sleduje, čo je momentálne in. Avšak práve posledné módne výstrelky padli do nemilosti žien, ktoré zase čakajú na to, kedy táto vlna prehrmí a príde niečo lepšie. Na mužské trendy, ktoré ženy v skutočnosti nenávidia, upozornil Daily Mail. Ktoré z nich sa nepozdávajú ni vám? 

Fúzy

Vo filmovom či hudobnom svete vždy existovali muži, ku ktorým fúzy jednoducho patrili a mali svoje čaro. Dnes sa k fúzom snažia dopracovať aj tí, u ktorých fúzy pripomínajú prvý pubertálny porast na tvári.

Mullet sa znova vrátil do módy.
Mullet sa znova vrátil do módy. Foto: Pexels

Mullet

Vpredu biznis, vzadu párty. Návrat legendárneho účesu, o ktorom sme si roky mysleli, že ostane navždy minulosťou, nepríjemne šokoval mnohých. Nová módna vlna stále pretrváva a jej koniec je v nedohľadne.

Botox a iné zásahy

Nafučaná tvár Toma Cruisea či Ryana Goslinga, z ktorej je jasné, že podstúpili nejaký omladzovací zákrok, asi nie je to, po čom sami túžili. Tlak na to, aby mladistvý zjav vydržal čo najdlhšie, pociťujú aj muži. Stále častejšie volia rôzne zákroky, pričom nie vždy dopadnú dobre. 

