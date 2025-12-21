Kurz maľovania bol plný, tak ju poslali do vedľajších dverí. Tam sa začala písať budúcnosť známej dievčiny
K tomu, čomu sa dnes venuje, ju priviedla náhoda.
Keď bola dievčina z fotografie ešte dieťa, jej rodičia túžili, aby pokračovala v maminých šľapajach a stala sa umelkyňou. Mali jasný plán, chceli ju prihlásiť na kurz maľovania, no napokon zistili, že je už dávno plný. Talentovaná školáčka tak skončila vo vedľajších dverách na dramatickom krúžku a odvtedy sa jej život začal uberať jasným smerom.