Keď chcel dcéram čítať rozprávky, zakázala mu to. Kráľ z Popolušky mal 55 rokov oporu v silnej žene
Keď chcel dcéram čítať rozprávky, zakázala mu to. Kráľ z Popolušky mal 55 rokov oporu v silnej žene
Keď chcel dcéram čítať rozprávky, zakázala mu to. Kráľ z Popolušky mal 55 rokov oporu v silnej žene

Rolf Hoppe.
Rolf Hoppe. — Foto: Promo fotografie filmu (Filmové studio Barrandov / DEFA); Promo fotografie Rolf Hoppe - Im Herzen ein Clown (MDR / Marco Prosch)

Hral záporákov, pritom bol maznáčik.

„Som harmonizátor, nechcem agresivitu,“ opisoval spôsob svojho života, keď v roku 2018 dával posledný rozhovor. Rolf Hoppe, legendárny nemecký herec, ktorý stvárnil kráľa v rozprávke Tri oriešky pre Popolušku, prežil detstvo poznačené tými najväčšími hrôzami, no nikdy nestratil radosť zo života. Po boku manželky Friederike, s ktorou bol 55 rokov, dokázal nachádzať šťastie v tých najobyčajnejších momentoch.

Komíny krematória

Rolf Hoppe sa smial, že sa narodil 6. decembra 1930 ako mikulášsky darček pre svojich rodičov. Otec vlastnil pekáreň, ktorú mal syn prevziať, no myšlienka, že by mal celý život miesiť cesto, bola pre Rolfa už v detstve otrasná. „Už ako malý chlapec som mal veľkú chuť hrať sa,“ prezradil a hoci sa pekárenskému remeslu priučil, vždy cítil, že bude robiť niečo iné. Jeho život ale navždy zmenila druhá svetová vojna.

Libuše Šafránková a Josef Abrhám.
Prečítajte si tiež: Plačúca kaderníčka prezradila ich milenecký vzťah. Josef Abrhám a Libuše Šafránková boli od seba závislí

Mal len osem rokov, keď spozoroval, že obyčajný život už neexistuje. „Tam, kde som vyrastal, bol jeden z najbrutálnejších pracovných táborov. Tam vyrábali rakety V2. Čo sa skutočne dialo, som nevedel. Každý deň stúpal dym z komínov krematória. A len 500 metrov od môjho rodičovského domu, v Bürgergarten, boli koncentračné tábory,“ popisoval realitu svojho detstva.

Každý človek má dve stránky

Ellrich, jeho rodné mesto, kedysi žilo, no vojna vzala ľuďom smiech. „Naháňal som smiech, chcel som sa opäť smiať a aby ľudia opäť mohli tešiť zo života,“ spomínal. Táto túžba ho neskôr priviedla k divadlu, hoci pôvodne chcel byť klaunom. „To klaunské vo mne som si zachoval. Smiech je životná pomoc, bez humoru človek nemôže byť,“ vysvetľoval Hoppe, ktorý po vojne pracoval ako kočiš pre sovietskych vojenských veliteľov, no jeho srdce patrilo divadlu.

Gertruda Milerská v roku 2022 / Gertruda Milerská so sestrou na konci 30. rokov
Prečítajte si tiež: Popolušky v pivnici roky hladovali a predčasne dospeli. Helena svoje dcéry uchránila pred istou smrťou

V roku 1951 začal pôsobiť na divadelných scénach NDR a čoskoro sa presadil aj vo filme. Jeho prvé roly boli náročné, no postupne sa stal hercom, ktorý vedel vystihnúť celé spektrum postáv – od brutálneho generála po rozprávkových hrdinov a najmä legendárneho kráľa vo filme Tri oriešky pre Popolušku.

Časť 1 / 3
