Vie, že súčasná idylka sa môže kedykoľvek skončiť. Anna Karolína Schmiedlová má v živote jasnú prioritu
Hádanka.

Každú noc sa báli, koho otec udrie. Chlapec si všetko v živote musel zaslúžiť, dostal sa až na vrchol

Boris Valábik s manželkou Luckou.

Dával si pozor na americké zlatokopky, ošklbala ho Slovenka. Boris Valábik nikdy nechcel ženu ako trofej

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Mama najznámejších slovenských štvorčiat: Toto si deti zapamätajú najviac. Netreba sa za ničím naháňať

Dominika Cibulková / Vianočný šalát.

Chutí tradične, no nebude vám po ňom ťažko. Fit vianočný šalát Dominiky Cibulkovej stojí za vyskúšanie

Jozefína Zaukolcová / Ilustračné foto.

Vynikajúce linecké cesto viem aj naspamäť, vraví Jožka Zaukolcová. Pozná trik na to, aby vyšlo, ako má

Prvé tri roky vystupovala minimálne a užívala si vytúženého syna.

Beáta Dubasová: Adam bol doslova vymodlené dieťa. Všetko som robila tak, aby som mala aj normálny život

Soňa Valentová / Sestra Vierka a Emka

Sestričky si mysleli, že idú do sprchy, ale skončili v plyne. Soňa Valentová bola pre rodičov darom

Marián Čekovský.

Keď si ho Boh zavolal na koberček, skrotol. Marián Čekovský až po veľkej chybe pochopil zmysel života

Vie, že súčasná idylka sa môže kedykoľvek skončiť. Anna Karolína Schmiedlová má v živote jasnú prioritu

Anna Karolína Schmiedlová si materstvo užíva.
Anna Karolína Schmiedlová si materstvo užíva. — Foto: Instagram @ akschmiedlova (@ barborapalcatova)

Slovenská tenistka sa stala mamou po prvýkrát.

Kariéra ustúpila do úzadia a venuje sa najmä rodine. Slovenská tenistka Anna Karolína Schmiedlová zažíva mimoriadne pekný rok – najskôr v auguste povedala áno svojmu dlhoročnému partnerovi Lukášovi Kleinovi a už o dva mesiace neskôr prišla ďalšia obrovská zmena. Olympionička teraz v rozhovore pre Slovenský tenisový zväz prezradila, čo jej momentálne najviac chýba v živote a za čo vďačí svojmu manželovi.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Anna Karolina (@akschmiedlova)

Kolegovia z kurtu

Annu Karolínu a Lukáša spojila najskôr láska k tenisu, potom aj tá skutočná. Športovkyňa, ktorá je známa svojou sústredenosťou a pokorou na tenisovom kurte, pôsobí rovnako aj v súkromí – a práve v Lukášovi našla človeka, ktorý ju v tom celom nenápadne, ale dôsledne podporuje. Aj svoje áno si kolegovia z kurtu povedali v tichosti a v kruhu tých najbližších v auguste tohto roka.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Anna Karolina (@akschmiedlova)

Na sociálnej sieti potom uverejnila zábery z ich dôležitého dňa, na ktorých bolo vidieť, že dvojica žiari šťastím a spokojnosťou. Anna Karolína si zvolila jednoduché biele šaty s dlhšími rukávmi a valčík s manželom si zatancovali na tráve v priestoroch vinárstva. „Ďakujeme,“ odkázala tenistka, ktorá prežíva jedno z najkrajších období v živote.

Je priorita

Netrvalo dlho a do života tenisovej dvojice vstúpila ďalšia radosť. 

