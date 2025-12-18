Vie, že súčasná idylka sa môže kedykoľvek skončiť. Anna Karolína Schmiedlová má v živote jasnú prioritu
Slovenská tenistka sa stala mamou po prvýkrát.
Kariéra ustúpila do úzadia a venuje sa najmä rodine. Slovenská tenistka Anna Karolína Schmiedlová zažíva mimoriadne pekný rok – najskôr v auguste povedala áno svojmu dlhoročnému partnerovi Lukášovi Kleinovi a už o dva mesiace neskôr prišla ďalšia obrovská zmena. Olympionička teraz v rozhovore pre Slovenský tenisový zväz prezradila, čo jej momentálne najviac chýba v živote a za čo vďačí svojmu manželovi.
Kolegovia z kurtu
Annu Karolínu a Lukáša spojila najskôr láska k tenisu, potom aj tá skutočná. Športovkyňa, ktorá je známa svojou sústredenosťou a pokorou na tenisovom kurte, pôsobí rovnako aj v súkromí – a práve v Lukášovi našla človeka, ktorý ju v tom celom nenápadne, ale dôsledne podporuje. Aj svoje áno si kolegovia z kurtu povedali v tichosti a v kruhu tých najbližších v auguste tohto roka.
Na sociálnej sieti potom uverejnila zábery z ich dôležitého dňa, na ktorých bolo vidieť, že dvojica žiari šťastím a spokojnosťou. Anna Karolína si zvolila jednoduché biele šaty s dlhšími rukávmi a valčík s manželom si zatancovali na tráve v priestoroch vinárstva. „Ďakujeme,“ odkázala tenistka, ktorá prežíva jedno z najkrajších období v živote.
Je priorita
Netrvalo dlho a do života tenisovej dvojice vstúpila ďalšia radosť.