Dočkáme sa do Vianoc snehu? Zima stále otáľa, meteorológovia prezradili, či nás ešte prekvapí
Kedy sa zlomí počasie?
Otázka, ktorú si pred Vianocami kladie takmer každý, znie tento rok obzvlášť naliehavo. Po krátkom zimnom nádychu na konci novembra sa Slovensko opäť ocitlo v období sucha, hmiel a inverzií. Bude ešte do Vianoc snežiť, alebo si na to budeme musieť počkať?
Stabilita bez snehu
Ako informuje iMeteo, aktuálne počasie u nás už viac ako dva týždne ovplyvňuje rozsiahla tlaková výš. Tá prináša stabilné, no zároveň nezvyčajne suché dni. Kým na horách sa drží teplejší vzduch, v nižších polohách pretrváva chlad, hmla a nízka oblačnosť. Podobná situácia nie je výnimkou len na Slovensku, ale zasahuje veľkú časť Európy.
Podľa predpovedí sa do konca tohto týždňa výraznejšia zmena neočakáva. Tlaková výš zostane nad naším územím a naďalej bude blokovať príchod zrážok. Výsledkom je pokračujúce suché počasie, ktoré výrazne znižuje šance na sneh ešte pred Vianocami.
Nádej neďaleko od našich hraníc?
Zmena by však mohla prísť počas víkendu. Ako informujú meteorológovia, vplyv tlakovej výše začne slabnúť a nad západnú Európu sa dostane studený front. Súčasne sa nad Stredomorím prehĺbi tlaková níž, ktorá začne ovplyvňovať počasie v alpskej oblasti.