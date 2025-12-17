Dočkáme sa do Vianoc snehu? Zima stále otáľa, meteorológovia prezradili, či nás ešte prekvapí - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Dočkáme sa do Vianoc snehu? Zima stále otáľa, meteorológovia prezradili, či nás ešte prekvapí
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Hádanka.

Každú noc sa báli, koho otec udrie. Chlapec si všetko v živote musel zaslúžiť, dostal sa až na vrchol

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Prvé tri roky vystupovala minimálne a užívala si vytúženého syna.

Beáta Dubasová: Adam bol doslova vymodlené dieťa. Všetko som robila tak, aby som mala aj normálny život

Jozefína Zaukolcová / Ilustračné foto.

Vynikajúce linecké cesto viem aj naspamäť, vraví Jožka Zaukolcová. Pozná trik na to, aby vyšlo, ako má

Dve minúty a hotovo. Vojenská spánková technika zatočí s nespavosťou, boduje u ľudí po celom svete

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Jozefína Zaukolcová / Ilustračné foto.

Vynikajúce linecké cesto viem aj naspamäť, vraví Jožka Zaukolcová. Pozná trik na to, aby vyšlo, ako má

Hádanka.

Každú noc sa báli, koho otec udrie. Chlapec si všetko v živote musel zaslúžiť, dostal sa až na vrchol

Trnavské vianočné trhy.

Ak hľadáte útulné a autentické miesto, Trnava je to pravé. Britka naše vianočné trhy chváli v zahraničí

VIDEO: Predavač ovocia zo Sydney odzbrojil strelca holými rukami. Ahmedovi vzdal hold aj premiér

Jozefína Zaukolcová / Ilustračné foto.

Vynikajúce linecké cesto viem aj naspamäť, vraví Jožka Zaukolcová. Pozná trik na to, aby vyšlo, ako má

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Ondřej Sokol našiel šťastie pri Nikole. Vpravo s Klárou Issovou vo filme Všetko alebo nič.

Zbožňoval otca, ktorý ušiel za oceán. Hviezda Partičky žije parádny život po boku o 21 rokov mladšej Niki

Marián Čekovský.

Keď si ho Boh zavolal na koberček, skrotol. Marián Čekovský až po veľkej chybe pochopil zmysel života

Michal Ďuriš so synom Michalom.

Keď prišiel o syna a Vierku, mala to byť brzda. Michala Ďuriša zastavil až moment bohapustého alkoholika

SLEDUJE NÁS 206 945 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Dočkáme sa do Vianoc snehu? Zima stále otáľa, meteorológovia prezradili, či nás ešte prekvapí

— Foto: Freepik, @prostooleh / Freepik, @freepik

Kedy sa zlomí počasie?

Otázka, ktorú si pred Vianocami kladie takmer každý, znie tento rok obzvlášť naliehavo. Po krátkom zimnom nádychu na konci novembra sa Slovensko opäť ocitlo v období sucha, hmiel a inverzií. Bude ešte do Vianoc snežiť, alebo si na to budeme musieť počkať?

Stabilita bez snehu

Ako informuje iMeteo, aktuálne počasie u nás už viac ako dva týždne ovplyvňuje rozsiahla tlaková výš. Tá prináša stabilné, no zároveň nezvyčajne suché dni. Kým na horách sa drží teplejší vzduch, v nižších polohách pretrváva chlad, hmla a nízka oblačnosť. Podobná situácia nie je výnimkou len na Slovensku, ale zasahuje veľkú časť Európy.

Foto: Freepik, @prostooleh

Podľa predpovedí sa do konca tohto týždňa výraznejšia zmena neočakáva. Tlaková výš zostane nad naším územím a naďalej bude blokovať príchod zrážok. Výsledkom je pokračujúce suché počasie, ktoré výrazne znižuje šance na sneh ešte pred Vianocami.

Nádej neďaleko od našich hraníc?

Zmena by však mohla prísť počas víkendu. Ako informujú meteorológovia, vplyv tlakovej výše začne slabnúť a nad západnú Európu sa dostane studený front. Súčasne sa nad Stredomorím prehĺbi tlaková níž, ktorá začne ovplyvňovať počasie v alpskej oblasti.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Často počujú, že ich poslal Bruchala. Martina a Vlado v Barcelone ukázali, že začať odznova sa dá hocikedy

V Barcelone si otvorili vlastný podnik na prípravu sendvičov.

V zábavnom parku Fuji-Q Highland, červený mostík v Saitame

Pohodlný život ju stojí menej ako u nás. Simona miluje život v Japonsku, kde jej chýba iba slanina a Mila

Odišla do Japonska a Tokio si zamilovala. 

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…