Hotové sú za 15 minút. Silvestrovskými tyčinkami od Kvetky Horváthovej hravo nahradíte domáce pagáče
Nový rok známa moderátorka väčšinou víta v pohodlí domova.
Moderátorka Kvetka Horváthová ani počas sviatkov nešetrí receptami a inšpiruje svojich fanúšikov. Pre tých, ktorí ešte stále nevedia, čím ozvláštniť menu novoročných osláv, pripravila tip na slanú pochúťku, ktorá sa bez problémov vyrovná poctivým domácim pagáčom. Jej príprava pritom zaberie len pár minút.
Nikto ich neodmietne
„Mávame taký klasický papučový Silvester. Väčšinou sme u mojich rodičov, kde sa stretne celá rodina. Sme pri televízii, robíme si jednohubky, spomíname na to, čo pekné a možno aj nepekné nám ten rok priniesol a čo čakáme od nového roka. Takže taká klasika v obývačke a v papučkách,“ prezradila Kvetka pre Nový Čas a pridala aj tip na jedlo, ktoré na Silvestra snáď nikto neodmietne.
„Oškvarkové tyčinky aj na silvestrovskú oslavu. Skvelá a hlavne veľmi jednoduchá náhrada oškvarkových pagáčov,“ radí obľúbená moderátorka, ktorej rýchle a chutné recepty už určite v mnohých domácnostiach pomohli s pohostením nečakanej návštevy alebo dodali inšpiráciu vyprahnutým kuchárom a gazdinám.