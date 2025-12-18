Nelegálna osada pri Luníku IX bude minulosťou. Vyrastú nájomné byty, ktoré si ľudia musia zaslúžiť
Nebudú pre každého, rozhodnú jasné pravidlá.
Luník IX je miesto, kde sa roky hovorí o zmene. Tragický požiar v nelegálnej osade Mašlíčkovo však znovu otvoril otázku dôstojného bývania a ukázal, že odkladanie riešení môže mať vážne následky. Práve preto sa teraz črtá krok, ktorý by mohol priniesť poriadok, bezpečnejšie domovy a jasné pravidlá. Ako informujú tvnoviny.sk, na sídlisku má z eurofondov vyrásť takmer 50 nájomných bytov.
Po tragédii zmena
Osada Mašlíčkovo pri košickom sídlisku Luníku IX sa pred pár týždňami stala miestom veľkej tragédie. Po ničivom požiari tam zahynuli dve malé deti a šesť rodín prišlo o strechu nad hlavou. Dočasné útočisko našli v provizórnych priestoroch pod miestnym úradom.
„Po tej tragédii je zámerom, aby Mašlíčkovo postupne zmizlo,“ vyhlásil vládny splnomocnenec pre rómske komunity Alexander Daško. Ako informujú tvnoviny.sk, cieľom je postupné presťahovanie obyvateľov do dôstojnejších podmienok.
Jasné pravidlá
Na Luníku IX majú vyrásť štyri bytové domy, v ktorých bude spolu 48 nájomných bytov. Postavené majú byť na mieste zbúraných bytoviek s vážne narušenou statikou. Na výstavbu poputuje takmer 5,9 milióna eur z eurofondov, práce by sa mali začať na jar budúceho roka, informuje TA3.
Nové byty však nebudú bez podmienok. „Minimálne jeden člen rodiny musí byť zamestnaný, zaplatené všetky účty a, samozrejme, budeme kontrolovať aj dochádzku detí. Musí ísť o slušnú rodinu, ktorá si zaslúži nové bývanie,“ uviedol starosta Luníka IX Marcel Šaňa a dodal, že nové bývanie bude odmenou za snahu, zodpovednosť a dodržiavanie pravidiel.
Podľa samosprávy pôjde o výrazne vyšší štandard, než aký dnes ponúkajú byty nižšej kategórie na sídlisku. Do nových bytov sa majú sťahovať obyvatelia Luníka IX, ktorí splnia kritériá.
Nielen nové bývanie, ale aj dôležitý signál
Byty, ktoré tým uvoľnia, budú následne slúžiť pre rodiny z osady Mašlíčkovo vrátane tých, ktoré zasiahla nedávna tragédia. „Chcem všetkým odkázať, že byty nebudú zadarmo. Aj za toto bývanie si budú musieť platiť,“ zdôraznil splnomocnenec vlády pre rómske komunity Alexander Daško.