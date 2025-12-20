VIDEO: Narodila sa v časoch kráľov a kočiarov. 108-ročná žena v roku 1977 opisovala, ako sa zmenil svet
Florence Pannell mala v čase rozhovoru 108 rokov.
Doba sa extrémne rýchlo mení a my dnes často mávame pocit, že sa nestíhame prispôsobovať. Pozrite si však unikátny rozhovor so ženou, ktorá sa narodila v roku 1868 a žila v dobe kráľovnej Viktórie, kočiarov a plachetníc. Žila extrémne dlhý život a videla, ako sa svet okolo nej premieňa na nespoznanie. Rozhovor s Florence Pannell nakrútili v dobe, keď mala 108 rokov a napokon sa dožila neuveriteľných 111 rokov.
Na videu z roku 1977 hovorí o tom, čo zažila a napriek svojmu veku ukazuje rozvahu a dôvtip.
Ťažká doba byť ženou
Pani Florence žila v dobe, keď ženy o nejakých pracovných úspechoch nehovorili, ale jej sa podarilo rozbehnúť vlastné podnikanie v Londýne aj Paríži v oblasti módy. Florence opísala, že v tej dobe ženy nemohli pracovať, niektoré z nich sa mohli stať učiteľkami alebo zdravotnými sestričkami, ale o väčšej kariére ani neslýchali.
Spoločenské nastavenie opísala príbehom, ktorý jej utkvel v pamäti. Jedno 4-ročné dievčatko sa na zemi hralo s mamou a neďaleko sedeli v kreslách muži. Sledovalo ich a potom sa opýtalo, či sa raz tiež bude musieť vydať za niekoho ako je otec, mama súhlasila. „A keď sa nevydám, skončím ako slúžka ako teta Eliza?" pýtalo sa ďalej a mama pritakala. „Povedz mami, je to ťažká doba pre to byť ženou, že?" Jej samej sa podarilo nežiť tento predurčený život a mala slobodu.
V jej mladosti bolo ešte nepredstaviteľné, že by ženy mohli na verejnosti odhaľovať čo by len členok. „Keď som mala asi desať rokov, všetci muži chodili s ohnutými hlavami dole, ako keby niečo hľadali. Pozerali sa ženám na členky, keď si zdvíhali sukne pri prechádzaní cez cestu," spomínala Florence.
Všetko úplne inak
Florence za svoj život zažila mnohé razantné zmeny.