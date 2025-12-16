Mäkké ostanú aj rok. Špeciálne medovníčky dostali Kamilu Magálovú aj do Tajomstva mojej kuchyne
Vlhkosť a šťavnatosť im dodá jednoduchá plnka.
„Ak už mám plné zuby obyčajných medovníkov, tieto s plnkou sú jasná voľba. Sú mäkké a vždy sa minú,“ píšu na portáli varecha.sk nadšené fanúšičky Kamily Magálovej, ktorá sa už pred rokmi podelila o recept na jej úžasné medovníčky, ktoré ostanú mäkké aj rok. Málokto tuší, že práve vďaka unikátnym perníčkom sa herečka stala moderátorkou populárnej šou Tajomstvo mojej kuchyne.
Vlhké a šťavnaté
„Pani režisérka mi to ponúkla na základe skúsenosti z predchádzajúcej relácie Varení pečení, kde som bola hosťom. Robila som medovníčky, ktoré sa môžu jesť hneď, ale vydržia aj rok a vraj som o nich tak zanietene rozprávala, až na ne dostala ohromnú chuť,“ prezradila pre Korzár Kamila Magálová.
Režisérka si vyskúšala napiecť medovníčky na Vianoce doma a posledné dva vraj doma zjedli v júli. „Ale keďže sa poznáme dlho a ona vie o mojom vzťahu k vareniu, tak si ma vybrala,“ zasmiala sa obľúbená herečka, ktorá priznala, že jej perníčky už rozvoňali nejednu divadelnú šatňu.
Určite sa minú
„Práve plnka v nich dodá vlhkosť a šťavnatosť,“ dodala, keď sa o jedinečný recept podelila v relácii Tajomstvo mojej kuchyne. „Niekedy klasické medovníky ostanú smutné sedieť na tácke po Vianociach. Tieto iste nie. Majú chutnú plnku a sú mäkké, určite sa minú,“ odkázala v diskusii Magálovej fanúšička, ktorá podľa tohto receptu pečie každý rok a nehodlá to meniť.