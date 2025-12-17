Vykríkol, stratil silu a bezvládne spadol do vody. Lukáša po zásahu prúdom zachránil až statočný Jakub
Keď započul výkrik, neváhal.
Mal to byť obyčajný deň po škole. Jakub a jeho kamarát Lukáš z obce Borinka si išli zakopať na futbalové ihrisko, no stačila jedna nešťastná sekunda a situácia sa zmenila na boj o život, v ktorom rozhodovali rýchle reakcie a odvaha jedného z chlapcov. Ako opísal Detský čin roka, lopta im spadla do potoka, preto sa ju Lukáš rozbehol vytiahnuť. V tej chvíli ho však vo vode zasiahol elektrický prúd. Vykríkol, stratil silu a bezvládne spadol tvárou do vody.
Rýchla reakcia
Keď Jakub začul výkrik, okamžite sa rozbehol k potoku, kde sa mu naskytol desivý pohľad. Jeho kamarát ležal vo vode bez známok života a tak sa mu rozbehol pomôcť. Vstúpil do vody, no aj on pocítil zásah elektrickým prúdom. Našťastie, neomráčil ho a rýchlo pochopil, kde je problém.
Neďaleko tela kamaráta si totiž vo vode všimol čerpadlo. Vyšiel z vody, za gumenú hadicu vytiahol čerpadlo von a bez váhania sa vrátil späť do potoka. Napriek tomu, že Lukáš je vysoký a statný chlapec, basketbalista s výškou 187 centimetrov, Jakub ho začal s obrovskou námahou ťahať k brehu, ktorý bol v tom mieste strmý a klzký. Šmýkal sa, kričal o pomoc, no neprestával bojovať.
Zachránil ho
„Nakoniec kamaráta, už bledého v bezvedomí s modrými perami, vytiahol na breh a okamžite začal s resuscitáciou. Postupoval správne, ako z príručky prvej pomoci – umelé dýchanie, masáž srdca,“ popísala dramatické momenty pre Detský čin roka Petra Strižková, redaktorka a moderátorka Rádia Slovensko. Volanie o pomoc napokon začul sused Rastislav, ktorý zavolal záchrannú zdravotnú službu.
Na miesto dorazila sanitka a neskôr aj vrtuľník. Lukáša resuscitovali ešte približne 30 minút a následne ho letecky transportovali do Bratislavy. Záchranári neskôr ocenili, že prvá pomoc bola poskytnutá správne a včas.