Všetci sú zmätení, keď im opisuje podstatu sviatkov. Známa speváčka ich prežíva inak ako sme zvyknutí
Dobré noviny
Všetci sú zmätení, keď im opisuje podstatu sviatkov. Známa speváčka ich prežíva inak ako sme zvyknutí
Všetci sú zmätení, keď im opisuje podstatu sviatkov. Známa speváčka ich prežíva inak ako sme zvyknutí

Hádanka.
Hádanka. — Foto: Instagram/K.M.

Počas sviatkov trávila s rodinou vždy najviac času vonku.

Vianoce boli pre ňu od detstva synonymom nadšenia a dlhých prázdnin. Dievčina z fotografie si ich dodnes spája s rodinnými grilovačkami, počas ktorých musel mať každý na hlave papierovú korunku, všetci trávili čas vonku a neodmysliteľnou súčasťou sviatočného pohostenia bola aj Pavlovovej torta. V jednom sa však jej sviatky výrazne líšili od tých, na aké sme zvyknutí.

Viete, o koho ide?

Hádanka.
Hádanka. Foto: Instagram/K.M.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

