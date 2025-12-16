Keď bol syn na ulici, neodpísali ho. Zavraždený hollywoodsky režisér s manželkou vždy žili pre rodinu - Dobré noviny
Dobré noviny
Keď bol syn na ulici, neodpísali ho. Zavraždený hollywoodsky režisér s manželkou vždy žili pre rodinu
Keď bol syn na ulici, neodpísali ho. Zavraždený hollywoodsky režisér s manželkou vždy žili pre rodinu

Nick Reiner / Režisér Rob Reiner
Nick Reiner / Režisér Rob Reiner — Foto: Reprofoto YouTube - ABC NEWS; Wikimedia commons (Montclair Film)

Slávny režisér vedel, že závislosť je ako pomalá samovražda.

Jedna z najobľúbenejších romantických komédií v dejinách, Keď Harry stretol Sally, sa pôvodne nemala skončiť tým, že sa ústredná dvojica dá dokopy. Za to, že sa tak napokon stalo, vďačíme skutočnému hollywoodskemu ľúbostnému príbehu, tomu, v ktorom sa režisér Rob Reiner zamiloval do svojej budúcej manželky, fotografky Michele Singerovej. Režisér, ktorý stál za viacerými ikonickými filmami, dokázal celé desaťročia rozosmievať aj dojímať milióny divákov. O to viac verejnosť zasiahla správa, že Reinera a jeho manželku našli mŕtvych v ich losangeleskom sídle a že v prípade je obvinený ich syn Nick.

Neveril v lásku

Reiner sa narodil v roku 1947 a pochádzal zo známej umeleckej rodiny – jeho otcom bol herec, režisér a scenárista Carl Reiner, tvorca seriálu The Dick Van Dyke Show, ktorý účinkoval aj vo filmoch ako Dannyho jedenástka. V rozhovore pre Guardian poznamenal, že byť dieťaťom slávnej osobnosti so sebou prináša „veľa zápasov s identitou“. „Na jednej ruke spočítate ľudí, ktorých rodičia dosiahli vrchol a ktorým sa to podarilo tiež,“ povedal otvorene. Napriek tomu si čoskoro vybudoval vlastnú kariéru, keď ako režisér stál za slávnymi filmami Princezná nevesta či Keď Harry stretol Sally. Práve vďaka tomuto kultovému romantickému filmu nielenže dosiahol trvalú slávu, ale našiel aj lásku svojho života.

Oscarový český režisér Miloš Forman sa narodil pred 90 rokmi.
Prečítajte si tiež: Oscara mu mohla priniesť už plavovláska. Najväčší československý režisér by mal 90, zaspomínajme si na jeho filmy

Reiner bol po rozvode s režisérkou Penny Marshallovou skeptický k romantickým vzťahom. „Bol som ženatý desať rokov, desať rokov sám a netušil som, ako by som ešte niekedy mohol s niekým byť,“ povedal pre CNN v roku 2024. Rovnako skepticky chcel ukončiť aj pôvodný scenár filmu, v ktorom sa mali hlavné postavy rozhodnúť zostať priateľmi. Všetko sa však zmenilo, keď Reiner spoznal Michele Singerovú, priateľku producenta filmu.

Navonok idylická život

Objavila sa v čase, keď bol film už takmer hotový, a Reiner vtedy prehodnotil jeho záver – Harry mal opäť nájsť lásku. „Pôvodne sa Harry a Sally nedali dokopy. Ale potom som spoznal Michele a povedal som si: ,Aha, takto to funguje,‘“ uviedol hollywoodsky režisér, ktorý o svojej manželke a ich troch deťoch hovoril s láskou. „Čím dlhšie ste spolu, tým je vzťah lepší, pretože sa z vás stanú najlepší priatelia. Pomohla mi vyrásť,“ spomínal. Aj keď dosahoval veľké úspechy s filmami, rodina preňho zostávala prioritou. O to viac všetkých prekvapilo, že za smrťou režiséra a jeho manželky má byť ich syn Nick.

