Najznámejší slovenský rabín Kapustin: Spolu máme 620 prikázaní, dve skupiny z nich sa nedajú dodržiavať
Človek bol stvorený na obraz boží, preto má aj božie kvality, hovorí obľúbený rabín v exkluzívnom rozhovore. Na Slovensku žije už viac než desať rokov, no tvárou tvár sa tu s antiseminizmom ešte nestretol.
Judaizmus má 620 prikázaní, no nie všetky sa dajú dodržiavať. Niektoré nemôžete dodržať, pokiaľ nežijete v Izraeli. Rabín Ústredného zväzu židovských náboženských obcí na Slovensku (UZZNO), Michail Borisovič Kapustin, v exkluzívnom rozhovore pre DOBRÉ NOVINY vysvetlil, ako to vyzerá, keď chce niekto konvertovať na judaizmus a prečo treba rabína toľko presviedčať, že to myslíte vážne. O bat micva a bar micva jeho detí, kultúrnych rozdieloch, životnom príbehu a nuánsach jednotlivých náboženstiev sa s ním zhovárala Mária Jakúbeková.
V rozhovore s Michailom Kapustinom sa dočítate
- Koľko foriem judaizmu v skutočnosti existuje,
- prečo sú pri modlení ženy a muži oddelení,
- prečo sa najznámejší rabín Slovenska hlási k progresívnemu judaizmu,
- čo pre Židov znamená, že sú vyvoleným národom
- a prečo jeho dcéra oslávila bat micva v trenčianskej synagóge.
Judaizmu sa delí na ortodoxný a progresívny alebo liberálny judaizmus. V jednom rozhovore ste povedali, že existuje viac ako sto (pod)foriem ortodoxného judaizmu. Ako by ste ich rozdelili?
V rámci ortodoxného judaizmu sú rôzne smery a okrem toho je konzervatívny judaizmus a reformný (alebo liberálny či progresívny) judaizmus – to závisí od krajiny. A ich názory sa odlišujú a to sú tie najväčšie smery. A keď hovoríme o tých druhoch judaizmu, tak to sú skupiny v rámci ortodoxného judaizmu. Medzi nimi sú väčšie skupiny, menšie skupiny, najmenšie skupiny možno majú iba niekoľko sto členov.
Pri spievaní modlitieb v ortodoxnom judaizme ženy nespievajú nahlas a musia byť oddelené od mužov, stoja na chóre. Prečo?
To závisí... Keď sa pozeráme na ortodoxný judaizmus z moderného hľadiska, tak si môžeme odpoveď domyslieť, ale ortodoxný judaizmus má veľa smerov a oni sa odlišujú medzi sebou. Na druhú stranu dosť veľa žien, ktoré patria k ortodoxnému judaizmu, si myslia, že majú viac práv ako muži. Tým sa to odlišuje. Napríklad muži majú dodržiavať nejaké prikázania, ktoré ženy nemusia. Môžu, ale nemusia. Sú rôzne príklady – pozitívne, negatívne, ale čo je dôležité, je slobodná vôľa. Toto je podstatné. Niektoré ženy chcú zmeniť spôsob svojho života. Závisí to od toho, do akého smeru patria. Niekedy je to ťažšie, niekedy jednoduchšie, ale podľa mňa je to vo všetkých náboženstvách. V kresťanstve sú tiež viac konzervatívne smery. Takisto je to v judaizme. No nie všetky ortodoxné smery sú príliš konzervatívne alebo príliš ortodoxné. Ženám to často vyhovuje, ale podľa mňa je dôležité sa ich opýtať. Toto je dôležité.
Majú ženy v judaizme menej práv ako muži? Prečo to ženy tolerujú?
To pochádza z Blízkeho východu – v islame je to podobné. Ženy a muži sa modlia trochu rozdielne a je to nejakým spôsobom rozdelené, že muž je napríklad popredu a ženy sú v tej zadnej časti, keď sú spolu. Takisto v judaizme sú ženy a muži od 12, 13 rokov rozdelení. Čo sa týka konkrétnej modlitby, tak z ortodoxného hľadiska ženský hlas a zopár ďalších vecí, môžu vyrušovať muža počas modlitby. Aby sa to nestávalo, tak muž by ju nemal vidieť ani počuť jej hlas. Samozrejme, nie vždy je to logické. Zrozumiteľné je to vtedy, keď je žena mladá a pekná a tak ďalej, ale predstavme si (aj keď rozumiem, že žena môže byť pekná v akomkoľvek veku), že doviezli ženu na vozíku z domova dôchodcov, ktorá už má 95 rokov, tak tá už nie je sexuálna atrakcia. No pravidlá sú z ortodoxného hľadiska stále rovnaké a týkajú sa všetkých dievčat od 12 rokov.
Vy sa prezentujete skôr ako liberálny rabín, nie ortodoxný.
Lebo nie som (smiech).