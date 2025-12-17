Chutí tradične, no nebude vám po ňom ťažko. Fit vianočný šalát Dominiky Cibulkovej stojí za vyskúšanie
Jej verzia obsahuje viac bielkovín a oveľa menej tuku.
Vianoce nemusia byť synonymom prejedania sa, sviatočný stôl totiž môže ponúknuť tradičné chute v odľahčenej a zdravšej podobe. Svoje o tom vie aj Dominika Cibulková, ktorá si na stravovanie dáva pozor aj počas sviatkov. Práve preto sa rozhodla podeliť o recept na fit verziu klasického zemiakového šalátu, ktorý si zachováva poctivú chuť a pritom poteší aj tých najväčších milovníkov vianočných tradícií.
Striedmosť v stravovaní aj počas sviatkov
Dominike Cibulkovej sa pred časom podarilo schudnúť viac ako 20 kilogramov a okrem pravidelného pohybu musela zmeniť aj svoj jedálniček. „Pre mňa bol zo začiatku najväčší problém mať menšie porcie a vedieť si povedať nie, ja som veľký gurmán. Ale ak to chce mať človek udržateľné, musia to byť veci, na ktoré si zvykne a bude to jeho životný štýl,“ vysvetlila v Dámskom klube.
Všetko, čo si osvojila počas chudnutia, postupne preniesla do každodenného života a dnes je to prirodzenou súčasťou jej dní. Aj preto si počas Vianoc plánuje dať pozor na to, aby sa nenechala uniesť jedlom na úkor vlastného zdravia a celkovej pohody.
„Pred Vianocami sme samozrejme nemohli zabudnúť na fit recept majonézového šalátu. V tomto období si väčšinu povieme - Veď dáme si, ale mne osobne už potom býva ťažko. Z tohto vám ťažko nebude, je to zdravá verzia,“ vysvetlila známa športovkyňa, ktorej šalát obsahuje viac bielkovín, o polovicu menej tuku, je ľahší na trávenie a aj napriek tomu vraj stále chutí autenticky.