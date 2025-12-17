Chutí tradične, no nebude vám po ňom ťažko. Fit vianočný šalát Dominiky Cibulkovej stojí za vyskúšanie - Dobré noviny
Chutí tradične, no nebude vám po ňom ťažko. Fit vianočný šalát Dominiky Cibulkovej stojí za vyskúšanie
Hádanka.

Každú noc sa báli, koho otec udrie. Chlapec si všetko v živote musel zaslúžiť, dostal sa až na vrchol

Ilustračný obrázok.

Jozefína Zaukolcová / Ilustračné foto.

Vynikajúce linecké cesto viem aj naspamäť, vraví Jožka Zaukolcová. Pozná trik na to, aby vyšlo, ako má

Dve minúty a hotovo. Vojenská spánková technika zatočí s nespavosťou, boduje u ľudí po celom svete

Trnavské vianočné trhy.

Ak hľadáte útulné a autentické miesto, Trnava je to pravé. Britka naše vianočné trhy chváli v zahraničí

VIDEO: Predavač ovocia zo Sydney odzbrojil strelca holými rukami. Ahmedovi vzdal hold aj premiér

Marián Čekovský.

Keď si ho Boh zavolal na koberček, skrotol. Marián Čekovský až po veľkej chybe pochopil zmysel života

Michal Ďuriš so synom Michalom.

Keď prišiel o syna a Vierku, mala to byť brzda. Michala Ďuriša zastavil až moment bohapustého alkoholika

Chutí tradične, no nebude vám po ňom ťažko. Fit vianočný šalát Dominiky Cibulkovej stojí za vyskúšanie

Dominika Cibulková / Vianočný šalát.
Dominika Cibulková / Vianočný šalát. — Foto: Instagram/zuzanaliskova_jedzbystro

Jej verzia obsahuje viac bielkovín a oveľa menej tuku.

Vianoce nemusia byť synonymom prejedania sa, sviatočný stôl totiž môže ponúknuť tradičné chute v odľahčenej a zdravšej podobe. Svoje o tom vie aj Dominika Cibulková, ktorá si na stravovanie dáva pozor aj počas sviatkov. Práve preto sa rozhodla podeliť o recept na fit verziu klasického zemiakového šalátu, ktorý si zachováva poctivú chuť a pritom poteší aj tých najväčších milovníkov vianočných tradícií.

Striedmosť v stravovaní aj počas sviatkov

Dominike Cibulkovej sa pred časom podarilo schudnúť viac ako 20 kilogramov a okrem pravidelného pohybu musela zmeniť aj svoj jedálniček. „Pre mňa bol zo začiatku najväčší problém mať menšie porcie a vedieť si povedať nie, ja som veľký gurmán. Ale ak to chce mať človek udržateľné, musia to byť veci, na ktoré si zvykne a bude to jeho životný štýl,“ vysvetlila v Dámskom klube.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Dominika Cibulkova (@domicibulkova)

Všetko, čo si osvojila počas chudnutia, postupne preniesla do každodenného života a dnes je to prirodzenou súčasťou jej dní. Aj preto si počas Vianoc plánuje dať pozor na to, aby sa nenechala uniesť jedlom na úkor vlastného zdravia a celkovej pohody.

„Pred Vianocami sme samozrejme nemohli zabudnúť na fit recept majonézového šalátu. V tomto období si väčšinu povieme - Veď dáme si, ale mne osobne už potom býva ťažko. Z tohto vám ťažko nebude, je to zdravá verzia,“ vysvetlila známa športovkyňa, ktorej šalát obsahuje viac bielkovín, o polovicu menej tuku, je ľahší na trávenie a aj napriek tomu vraj stále chutí autenticky.

Vianočný šalát Dominiky Cibulkovej:

