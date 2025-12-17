Pre Lindušku zázrak, pre ďalších nová budúcnosť. Deti s poruchou rastu sa dočkali vytúženej správy - Dobré noviny
Dobré noviny
Pre Lindušku zázrak, pre ďalších nová budúcnosť. Deti s poruchou rastu sa dočkali vytúženej správy
— Foto: Donio.sk / Centimetre pre Lindušku: Pomôžme jej s pokračovaním liečby.

Roky zbierali peniaze a verili, že ich deti vyrastú. 

Diagnóza achondroplázia zmenila životy mnohým rodinám. Znamenala otázky, strach a rýchle zistenie, že liečba, ktorá by ich deťom mohla pomôcť rásť a zmierniť bolesti, je pre nich finančne nedostupná. Na Slovensku ju poisťovne nepreplácali a rodinám nezostávalo nič iné, než spoliehať sa na finančné zbierky a solidaritu verejnosti. Po rokoch sa však karta obrátila. Deti s poruchou rastu sa dočkali zásadnej zmeny.

Ako uvádza Nový Čas, pre trojročnú Lindušku z Hlohovca je to moment, ktorý jej rodičia opisujú ako malý zázrak. No zároveň ide o rozhodnutie, ktoré dáva dôvod na radosť viacerým deťom.

Roky čakania

Achondroplázia je genetické ochorenie, ktoré ovplyvňuje rast kostí a prináša so sebou množstvo zdravotných rizík – od ortopedických problémov až po bolesti či komplikácie s dýchaním. Dlhé roky pritom existoval liek, ktorý dokáže priebeh ochorenia ovplyvniť.

Foto: Donio.sk

Pre slovenské rodiny však zostával nedostupný. Kým v susednom Česku sa deti k liečbe dostávali bez zásadných problémov, slovenskí rodičia sa len prizerali. Doslova. Ich deti sa narodili na rovnakom kontinente, v rovnakom čase – no s úplne inou šancou. A tak prišli zbierky, prosby, petície aj cestovanie za liečbou.

Linduške pomáhal, kto mohol

Keď genetici potvrdili diagnózu malej Linduške, jej rodičia sa dozvedeli aj to, aká by mohla byť jej budúcnosť bez liečby. Krátke končatiny, riziko zakrivenia chrbtice, bolesti, komplikácie a predpokladaná výška v dospelosti len okolo 125 až 130 centimetrov. Nádej existovala – no stála 160-tisíc eur ročne.

Rodina tak spravila to, čo spravili pred nimi aj ďalší rodičia. Obrátili sa na ľudí. Vďaka zbierkam mohla Linduška začať liečbu v Česku a denne dostávala injekcie. Výsledky sa dostavili rýchlo.

„Za desať mesiacov užívania lieku vyrástla o osem centimetrov. Má dlhšie končatiny a je to viditeľné. Jej pokroky sú neuveriteľné,“ povedala mama Denisa pre Nový Čas. Potom však prišiel moment, ktorého sa rodina obávala najviac – peniaze zo zbierok sa minuli a Linduška zostala dva mesiace bez liečby. Neistota bola späť.

Prečítajte si tiež: Liečba funguje, no hrozí, že ju budú musieť ukončiť. Pomôžme Linduške, aby mohla rásť a žiť bez bolesti

Zlomový okamih

