Po nevere s 20-ročnou by mu už nevedela byť dobrou manželkou. Evita má za sebou všetky školácke chyby
Dobré noviny
Po nevere s 20-ročnou by mu už nevedela byť dobrou manželkou. Evita má za sebou všetky školácke chyby
Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

VIDEO: Predavač ovocia zo Sydney odzbrojil strelca holými rukami. Ahmedovi vzdal hold aj premiér

Jozefína Zaukolcová / Ilustračné foto.

Vynikajúce linecké cesto viem aj naspamäť, vraví Jožka Zaukolcová. Pozná trik na to, aby vyšlo, ako má

Marika Pogány s prezidentkou Zuzanou Čaputovou.

Holokaust prežili len mama a ujo. Slovenka Marika, ktorá zahynula v Sydney, nebola ufrflanou dôchodkyňou

Trnavské vianočné trhy.

Ak hľadáte útulné a autentické miesto, Trnava je to pravé. Britka naše vianočné trhy chváli v zahraničí

Jozefína Zaukolcová / Ilustračné foto.

Vynikajúce linecké cesto viem aj naspamäť, vraví Jožka Zaukolcová. Pozná trik na to, aby vyšlo, ako má

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Soňa Valentová / Sestra Vierka a Emka

Sestričky si mysleli, že idú do sprchy, ale skončili v plyne. Soňa Valentová bola pre rodičov darom

Trnavské vianočné trhy.

Ak hľadáte útulné a autentické miesto, Trnava je to pravé. Britka naše vianočné trhy chváli v zahraničí

VIDEO: Predavač ovocia zo Sydney odzbrojil strelca holými rukami. Ahmedovi vzdal hold aj premiér

Jozefína Zaukolcová / Ilustračné foto.

Vynikajúce linecké cesto viem aj naspamäť, vraví Jožka Zaukolcová. Pozná trik na to, aby vyšlo, ako má

Marián Čekovský.

Keď si ho Boh zavolal na koberček, skrotol. Marián Čekovský až po veľkej chybe pochopil zmysel života

Michal Ďuriš so synom Michalom.

Keď prišiel o syna a Vierku, mala to byť brzda. Michala Ďuriša zastavil až moment bohapustého alkoholika

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Juraj Bača a Tomáš Maštalír / S partnerkou Dominikou

​Dostal facku od života a roky preplakal. Kariéru Juraja Baču odštartovalo gesto známej Slovenky

Po nevere s 20-ročnou by mu už nevedela byť dobrou manželkou. Evita má za sebou všetky školácke chyby

Evita s manželom Pawlom.
Evita s manželom Pawlom. — Foto: Instagram/evita.twardzik

Pre všetky ženy má netypickú radu.

„Evita je iná žena ako my ostatné,“ povedala v podcaste To nerieš, moja Katka Brychtová, ktorá spisovateľku a scenáristku Evitu Twardzik pozná veľmi dobre. V jej blízkosti bola v čase, keď sa po nevere manžela ocitla na dne sama s dvomi deťmi a veľkou pôžičkou a s hrdosťou sledovala, ako sa Evita z pomyselného dna dostala opäť na výslnie. Spoločnosť jej tam dnes robí manžel Pawol, pri ktorom prišla na to, ako žena vždy vyhrá hádku.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Evita Twardzik (@evita.twardzik)

Opustená s pôžičkou

„Čím som staršia, tým som menej odvážna, ale to je asi normálne,“ povedala Evita, ktorá zároveň uznala, že v minulosti bola poriadne statočná. Keď v roku 2007 napísala svoju prvú knihu Všetko alebo nič a rozhodla sa vydať ju úplne sama v náklade sedemtisíc kusov, všetci si vraj ťukali na čelo. Na vydanie knihy si zobrala pôžičku, nič nemala prepočítané, pustila sa do toho bezhlavo a len tomu verila.

Evita Twardzik s manželom Pawlom.
Prečítajte si tiež: Keď ju opustil pre mladšiu, upokojovali ju becherovkou. Evite vrátil nádej muž, s ktorým si vykala

„A išla si do toho vtedy, keď ťa opustil muž,“ spomínala na priateľkine peripetie Zuzana Vačková. „On ma opustil tesne po tom, čo som si tú pôžičku zobrala, čo je ešte horšie,“ smeje sa už s odstupom času Evita, ktorá zostala sama s dvomi deťmi.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Rádio Melody (@radiomelody_sk)

Nevera to urýchlila

Manželovi, ktorý odišiel za 20-ročnou babou, časom odpustila a dnes otvorene hovorí, že by mu už nedokázala byť dobrou manželkou. „Ja by som pri každej jednej hádke vyťahovala túto kartu. Stále by som chcela mať navrch a týmto by som rozhodne mala,“ povedala po rokoch a dodala, že dnes je vlastne rada, že sa rozišli, pretože sú úplne iní ľudia. „Možno by sa nám to zadarilo aj neskôr a toto to len urýchlilo,“ zamyslela sa nad neverou, ktorá ju dostala na dno.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

