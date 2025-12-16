Po nevere s 20-ročnou by mu už nevedela byť dobrou manželkou. Evita má za sebou všetky školácke chyby
Pre všetky ženy má netypickú radu.
„Evita je iná žena ako my ostatné,“ povedala v podcaste To nerieš, moja Katka Brychtová, ktorá spisovateľku a scenáristku Evitu Twardzik pozná veľmi dobre. V jej blízkosti bola v čase, keď sa po nevere manžela ocitla na dne sama s dvomi deťmi a veľkou pôžičkou a s hrdosťou sledovala, ako sa Evita z pomyselného dna dostala opäť na výslnie. Spoločnosť jej tam dnes robí manžel Pawol, pri ktorom prišla na to, ako žena vždy vyhrá hádku.
Opustená s pôžičkou
„Čím som staršia, tým som menej odvážna, ale to je asi normálne,“ povedala Evita, ktorá zároveň uznala, že v minulosti bola poriadne statočná. Keď v roku 2007 napísala svoju prvú knihu Všetko alebo nič a rozhodla sa vydať ju úplne sama v náklade sedemtisíc kusov, všetci si vraj ťukali na čelo. Na vydanie knihy si zobrala pôžičku, nič nemala prepočítané, pustila sa do toho bezhlavo a len tomu verila.
„A išla si do toho vtedy, keď ťa opustil muž,“ spomínala na priateľkine peripetie Zuzana Vačková. „On ma opustil tesne po tom, čo som si tú pôžičku zobrala, čo je ešte horšie,“ smeje sa už s odstupom času Evita, ktorá zostala sama s dvomi deťmi.
Nevera to urýchlila
Manželovi, ktorý odišiel za 20-ročnou babou, časom odpustila a dnes otvorene hovorí, že by mu už nedokázala byť dobrou manželkou. „Ja by som pri každej jednej hádke vyťahovala túto kartu. Stále by som chcela mať navrch a týmto by som rozhodne mala,“ povedala po rokoch a dodala, že dnes je vlastne rada, že sa rozišli, pretože sú úplne iní ľudia. „Možno by sa nám to zadarilo aj neskôr a toto to len urýchlilo,“ zamyslela sa nad neverou, ktorá ju dostala na dno.