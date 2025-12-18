Peniaze na liečbu a rehabilitácie hľadajú, len márne. Ukážme spoločne rodinám, že v tom nie sú samy
Aj malé gestá dokážu vyvolať veľký efekt.
V administratívnej budove na Landererovej 12 v Bratislave tento týždeň voňalo nielen škoricou a medovníkmi, ale predovšetkým ľudskosťou. Dvanásty ročník charitatívneho projektu Upečme si Vianoce ukázal, že aj malé gestá dokážu vyvolať veľký efekt – keď sa chuť pomáhať spojí s ochotou darovať čas a energiu.
Zamestnanci siedmich firiem piekli, varili a nadšene ponúkali vlastnoručne pripravené dobroty svojim kolegom. Cieľ bol jasný – podporiť ľudí, ktorí sa pred Vianocami ocitli v náročných životných situáciách prostredníctvom výziev na portáli ĽudiaĽuďom.sk. Výsledok je úžasný: na pomoc poputuje 2 150 eur.
„Aj malý nápad dokáže prerásť do veľkej tradície. Táto iniciatíva je dôkazom, že solidarita môže byť prirodzenou súčasťou pracovného života,“ hovorí výkonná riaditeľka ĽudiaĽuďom.sk Elena Šingliarová.
Tri príbehy, ktoré potrebujú našu pomoc
Juliána – mladá mama v bdelej kóme
Juliána bola plná energie, smiechu a lásky k svojmu malému synčekovi Martinkovi. Pred štyrmi rokmi ju však zasiahla nešťastná udalosť a jej svet sa stíchol – ostala v bdelej kóme. Rodina sa nevzdáva, no možnosti liečby na Slovensku sú vyčerpané. Každý deň bez špecializovanej rehabilitácie znižuje šancu na zlepšenie. Vďaka podpore projektu Upečme si Vianoce môže Juliána získať šancu na terapie, ktoré jej umožnia opäť sa dotknúť rúk svojho synčeka.
Rebeka a Erik – súrodenci bojujúci so zriedkavým ochorením
Rebeka a Erik sa narodili s tuberóznou sklerózou, genetickým ochorením, ktoré prináša epileptické záchvaty, kožné prejavy a tvorbu nezhubných nádorov. Napriek tomu, že každý deň je pre nich výzvou, intenzívna starostlivosť a terapie im umožňujú napredovať. Rebeka potrebuje pravidelné terapie, aby sa mohla postaviť na vlastné nohy, a Erik bojuje o rozvoj kognitívnych schopností, ktoré mu umožnia viesť samostatnejší život. Jeden neuro-rehabilitačný pobyt stojí viac ako 5 000 eur na dieťa a zdravotné poisťovne ich nehradia. Vďaka darom zamestnancov a podporovateľov môže byť ich detstvo plné radosti a pokroku.
Romana – mladá žena so spinálnou muskulárnou atrofiou
Romana nikdy nestála na vlastných nohách, no jej odhodlanie žiť naplno je inšpirujúce. Cestuje, chodí do prírody a obklopuje sa priateľmi. Za jej úsmevom sa však skrýva bolesť zo skoliózy a postupného zhoršovania ochorenia. Aby si udržala mobilitu a kvalitu života, potrebuje pravidelné špecializované rehabilitácie a pomôcky, ktoré sú finančne náročné. Projekt Upečme si Vianoce jej pomáha udržať život, ktorý nie je definovaný chorobou.
Tradícia, ktorá spája firmy aj ľudí
Do projektu sa zapojili spoločnosti SWAN, Jump Soft, Lenovo, Cofidis, ELA, Boehringer-Ingelheim a Roedl. Ich zamestnanci vytvorili atmosféru, ktorá dokazuje, že dobro nepotrebuje veľké gestá – stačí, že sa nájde dosť ľudí s ochotou pomôcť.
„Pomoc nekončí uzavretím výťažku. Kto chce, môže sa k výzvam pridať kedykoľvek – možno práve pred Vianocami niekomu darujete viac, než si myslíte,“ dodáva Elena Šingliarová.