Peniaze na liečbu a rehabilitácie hľadajú, len márne. Ukážme spoločne rodinám, že v tom nie sú samy - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Peniaze na liečbu a rehabilitácie hľadajú, len márne. Ukážme spoločne rodinám, že v tom nie sú samy
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Hádanka.

Každú noc sa báli, koho otec udrie. Chlapec si všetko v živote musel zaslúžiť, dostal sa až na vrchol

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Boris Valábik s manželkou Luckou.

Dával si pozor na americké zlatokopky, ošklbala ho Slovenka. Boris Valábik nikdy nechcel ženu ako trofej

Jozefína Zaukolcová / Ilustračné foto.

Vynikajúce linecké cesto viem aj naspamäť, vraví Jožka Zaukolcová. Pozná trik na to, aby vyšlo, ako má

Dominika Kavaschová prehovorila o materstve.

Nie som ten typ, priznala Dominika Kavaschová. Herečka pri milovaných deťoch jednu vec nikdy neurobí

Hádanka.

Každú noc sa báli, koho otec udrie. Chlapec si všetko v živote musel zaslúžiť, dostal sa až na vrchol

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Jozefína Zaukolcová / Ilustračné foto.

Vynikajúce linecké cesto viem aj naspamäť, vraví Jožka Zaukolcová. Pozná trik na to, aby vyšlo, ako má

VIDEO: Predavač ovocia zo Sydney odzbrojil strelca holými rukami. Ahmedovi vzdal hold aj premiér

Boris Valábik s manželkou Luckou.

Dával si pozor na americké zlatokopky, ošklbala ho Slovenka. Boris Valábik nikdy nechcel ženu ako trofej

Jozefína Zaukolcová / Ilustračné foto.

Vynikajúce linecké cesto viem aj naspamäť, vraví Jožka Zaukolcová. Pozná trik na to, aby vyšlo, ako má

Hádanka.

Každú noc sa báli, koho otec udrie. Chlapec si všetko v živote musel zaslúžiť, dostal sa až na vrchol

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Marián Čekovský.

Keď si ho Boh zavolal na koberček, skrotol. Marián Čekovský až po veľkej chybe pochopil zmysel života

Soňa Valentová / Sestra Vierka a Emka

Sestričky si mysleli, že idú do sprchy, ale skončili v plyne. Soňa Valentová bola pre rodičov darom

SLEDUJE NÁS 206 936 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Peniaze na liečbu a rehabilitácie hľadajú, len márne. Ukážme spoločne rodinám, že v tom nie sú samy

— Foto: ĽudiaĽuďom.sk

Aj malé gestá dokážu vyvolať veľký efekt. 

V administratívnej budove na Landererovej 12 v Bratislave tento týždeň voňalo nielen škoricou a medovníkmi, ale predovšetkým ľudskosťou. Dvanásty ročník charitatívneho projektu Upečme si Vianoce ukázal, že aj malé gestá dokážu vyvolať veľký efekt – keď sa chuť pomáhať spojí s ochotou darovať čas a energiu.

Zamestnanci siedmich firiem piekli, varili a nadšene ponúkali vlastnoručne pripravené dobroty svojim kolegom. Cieľ bol jasný – podporiť ľudí, ktorí sa pred Vianocami ocitli v náročných životných situáciách prostredníctvom výziev na portáli ĽudiaĽuďom.sk. Výsledok je úžasný: na pomoc poputuje 2 150 eur.

Foto: ĽudiaĽuďom.sk

„Aj malý nápad dokáže prerásť do veľkej tradície. Táto iniciatíva je dôkazom, že solidarita môže byť prirodzenou súčasťou pracovného života,“ hovorí výkonná riaditeľka ĽudiaĽuďom.sk Elena Šingliarová.

Tri príbehy, ktoré potrebujú našu pomoc

Juliána – mladá mama v bdelej kóme

Juliána bola plná energie, smiechu a lásky k svojmu malému synčekovi Martinkovi. Pred štyrmi rokmi ju však zasiahla nešťastná udalosť a jej svet sa stíchol – ostala v bdelej kóme. Rodina sa nevzdáva, no možnosti liečby na Slovensku sú vyčerpané. Každý deň bez špecializovanej rehabilitácie znižuje šancu na zlepšenie. Vďaka podpore projektu Upečme si Vianoce môže Juliána získať šancu na terapie, ktoré jej umožnia opäť sa dotknúť rúk svojho synčeka.

Rebeka a Erik – súrodenci bojujúci so zriedkavým ochorením

Rebeka a Erik sa narodili s tuberóznou sklerózou, genetickým ochorením, ktoré prináša epileptické záchvaty, kožné prejavy a tvorbu nezhubných nádorov. Napriek tomu, že každý deň je pre nich výzvou, intenzívna starostlivosť a terapie im umožňujú napredovať. Rebeka potrebuje pravidelné terapie, aby sa mohla postaviť na vlastné nohy, a Erik bojuje o rozvoj kognitívnych schopností, ktoré mu umožnia viesť samostatnejší život. Jeden neuro-rehabilitačný pobyt stojí viac ako 5 000 eur na dieťa a zdravotné poisťovne ich nehradia. Vďaka darom zamestnancov a podporovateľov môže byť ich detstvo plné radosti a pokroku.

Foto: ĽudiaĽuďom.sk

Romana – mladá žena so spinálnou muskulárnou atrofiou

Romana nikdy nestála na vlastných nohách, no jej odhodlanie žiť naplno je inšpirujúce. Cestuje, chodí do prírody a obklopuje sa priateľmi. Za jej úsmevom sa však skrýva bolesť zo skoliózy a postupného zhoršovania ochorenia. Aby si udržala mobilitu a kvalitu života, potrebuje pravidelné špecializované rehabilitácie a pomôcky, ktoré sú finančne náročné. Projekt Upečme si Vianoce jej pomáha udržať život, ktorý nie je definovaný chorobou.

Tradícia, ktorá spája firmy aj ľudí

Do projektu sa zapojili spoločnosti SWAN, Jump Soft, Lenovo, Cofidis, ELA, Boehringer-Ingelheim a Roedl. Ich zamestnanci vytvorili atmosféru, ktorá dokazuje, že dobro nepotrebuje veľké gestá – stačí, že sa nájde dosť ľudí s ochotou pomôcť.

Foto: ĽudiaĽuďom.sk

„Pomoc nekončí uzavretím výťažku. Kto chce, môže sa k výzvam pridať kedykoľvek – možno práve pred Vianocami niekomu darujete viac, než si myslíte,“ dodáva Elena Šingliarová.

Prečítajte si tiež: Trápi ho, že sa nemôže hrať s inými deťmi. Pomôžme Oliverovi splniť si to, čo je pre iných samozrejmosťou

Už ste čítali?

Často počujú, že ich poslal Bruchala. Martina a Vlado v Barcelone ukázali, že začať odznova sa dá hocikedy

V Barcelone si otvorili vlastný podnik na prípravu sendvičov.

V zábavnom parku Fuji-Q Highland, červený mostík v Saitame

Pohodlný život ju stojí menej ako u nás. Simona miluje život v Japonsku, kde jej chýba iba slanina a Mila

Odišla do Japonska a Tokio si zamilovala. 

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…