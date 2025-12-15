Holokaust prežili len mama a ujo. Slovenka Marika, ktorá zahynula v Sydney, nebola ufrflanou dôchodkyňou - Dobré noviny
Holokaust prežili len mama a ujo. Slovenka Marika, ktorá zahynula v Sydney, nebola ufrflanou dôchodkyňou
Holokaust prežili len mama a ujo. Slovenka Marika, ktorá zahynula v Sydney, nebola ufrflanou dôchodkyňou

Marika Pogány s prezidentkou Zuzanou Čaputovou.
Marika Pogány s prezidentkou Zuzanou Čaputovou. — Foto: Facebook - Jude Komm / Zuzana Čaputová

Životný príbeh jej rodiny by vystačil na knihu.

„Marika, si ty a tvoja rodina v bezpečí?“ písala Ilit Ben-Danová svojej dobrej priateľke na Messenger. Kým iní známi zo Sydney jej dali vedieť, že sú v poriadku, Marika Pogány nikdy neodpísala. Práve táto temperamentná a dobrosrdečná Slovenka sa stala obeťou ohavného teroristického činu na austrálskej pláži Bondi beach, kde s ostatnými židmi oslavovala sviatok, ktorý nám má pripomínať, že Boh koná zázraky.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=10173520279810441&set=a.10151583076835441

Sviatok svetla

„Každý žid má iný obľúbený sviatok, ale Chanuka je určite medzi mnohými,“ prezradil pre ABC rabín Šlomo Nathanson, ktorý vyrozprával, v čom je čaro „sviatkov svetla“. Chanuka je sviatkom nádeje a odvahy. Pripomína udalosti spred viac než dvoch tisíc rokov, keď židia pod vedením rodiny Makabejcov povstali proti sýrsko-gréckemu panovníkovi, ktorý sa snažil zničiť ich vieru. Zakazoval obrady, nútil ľudí klaňať sa cudzím bohom a zneuctil Jeruzalemský chrám.

Eva Mária Umlauf s mamou v tábore v Novákoch / V súčasnosti
Prečítajte si tiež: Keď jej tetovali číslo, omdlela v mamkinom náručí. Evička z Trenčína prežila Auschwitz iba vďaka náhode

Makabejci napriek obrovskej presile porazili kráľove vojská a oslobodili Jeruzalem aj chrám. Po víťazstve našli v chráme iba malé množstvo sväteného oleja, ktorý by stačil len na jediný deň svietenia menory. Stal sa však zázrak: olej horel osem dní, kým sa pripravila nová svätá zásoba. Židia po celom svete si tento zázrak pripomínajú dodnes – spievajú piesne, hrajú hry, pripravujú jedlá pečené v oleji a zapaľujú sviečky. Každá svieca je symbolom, že aj jediný lúč svetla dokáže prežiariť tmu.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=4350432248544085&set=a.1396021903985149

Útek z Československa

Práve v týchto dňoch, počas osláv Chanuky, si svetlo a nádej pripomínala aj Marika Pogány so svojimi priateľmi a rodinou v Sydney. Pre mnohých bola svetlom sama o sebe – spomínajú si na ňu ľudia v Komárne, v Austrálii a dokonca aj prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá Mariku považovala za blízku priateľku.

