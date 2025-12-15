Holokaust prežili len mama a ujo. Slovenka Marika, ktorá zahynula v Sydney, nebola ufrflanou dôchodkyňou
Životný príbeh jej rodiny by vystačil na knihu.
„Marika, si ty a tvoja rodina v bezpečí?“ písala Ilit Ben-Danová svojej dobrej priateľke na Messenger. Kým iní známi zo Sydney jej dali vedieť, že sú v poriadku, Marika Pogány nikdy neodpísala. Práve táto temperamentná a dobrosrdečná Slovenka sa stala obeťou ohavného teroristického činu na austrálskej pláži Bondi beach, kde s ostatnými židmi oslavovala sviatok, ktorý nám má pripomínať, že Boh koná zázraky.
Sviatok svetla
„Každý žid má iný obľúbený sviatok, ale Chanuka je určite medzi mnohými,“ prezradil pre ABC rabín Šlomo Nathanson, ktorý vyrozprával, v čom je čaro „sviatkov svetla“. Chanuka je sviatkom nádeje a odvahy. Pripomína udalosti spred viac než dvoch tisíc rokov, keď židia pod vedením rodiny Makabejcov povstali proti sýrsko-gréckemu panovníkovi, ktorý sa snažil zničiť ich vieru. Zakazoval obrady, nútil ľudí klaňať sa cudzím bohom a zneuctil Jeruzalemský chrám.
Makabejci napriek obrovskej presile porazili kráľove vojská a oslobodili Jeruzalem aj chrám. Po víťazstve našli v chráme iba malé množstvo sväteného oleja, ktorý by stačil len na jediný deň svietenia menory. Stal sa však zázrak: olej horel osem dní, kým sa pripravila nová svätá zásoba. Židia po celom svete si tento zázrak pripomínajú dodnes – spievajú piesne, hrajú hry, pripravujú jedlá pečené v oleji a zapaľujú sviečky. Každá svieca je symbolom, že aj jediný lúč svetla dokáže prežiariť tmu.
Útek z Československa
Práve v týchto dňoch, počas osláv Chanuky, si svetlo a nádej pripomínala aj Marika Pogány so svojimi priateľmi a rodinou v Sydney. Pre mnohých bola svetlom sama o sebe – spomínajú si na ňu ľudia v Komárne, v Austrálii a dokonca aj prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá Mariku považovala za blízku priateľku.