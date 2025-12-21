Ozdoby z Gemera mal na stromčeku aj Kevin z filmu Sám doma. Slovenský poklad si zamilovala i kráľovná
V družstve kedysi vyrábali milióny kusov ročne.
„Chyťte si ma, fušeri!“ kričal Kevin McCallister, keď v kultovom filme Sám doma pripravoval pasce pre dvoch nešikovných zlodejov. Jeden z nich sa prešmykol cez okno a bosými nohami postúpal po trblietavých sklenených ozdobách, ktoré sa rozprskli po podlahe. Málokto však tuší, že práve tieto lesklé, krehké gule a figúrky pochádzali z malých gemerských dielní v Štítniku a Lubeníku, informoval ako prvý MY Zvolen.
Legendárne fúkačky
Tento rok sa po 25 rokoch vrátilo do gemerskej obce Štítnik staré remeslo, ktoré slovenské Vianoce kedysi preslávilo po celej Európe aj za jej hranicami. V areáli miestneho remeselného centra GemCraft – Centrum gemerského remesla totiž obnovili ručnú výrobu sklenených vianočných ozdôb, ktorá bola kedysi srdcom miestnej kultúry a tradície. Po desaťročiach prestávky sa ručné fúkanie skla opäť učia nové generácie pod vedením pôvodných majstrov–fúkačiek.
„Sme z toho šťastní všetci, čo robili v tej fabrike. Sú z toho šťastní, nadšení, aby ľudia nezabudli, aby videli, čo sa tu u nás robilo pred rokmi,“ prezradila pre STVR bývalá zamestnankyňa Valéria. Až do roku 2000 bola gemerská výroba vianočných ozdôb synonymom špičkovej remeselnej kvality. V obciach Štítnik a Lubeník vznikali ručne fúkané sklenené gule, špice, figúrky či zvončeky, ktoré denne vyrábali remeselníci s bezkonkurenčnou precíznosťou. Produkcia dovtedy fungujúceho družstva dosahovala až milióny kusov ročne a denne vyfúkali osemtisíc ozdôb.
Kráľovská rodina aj Hollywood
Ručne fúkané sklenené ozdoby mali nezameniteľnú priehľadnosť a kvalitu, ktorá vysoko prevyšovala lacné plastové alternatívy prichádzajúce z Ázie. Práve preto si ich výrobcovia udržiavali prestíž aj v čase rastúcej konkurencie v 80. rokoch. Práca gemerských dielní kedysi nezostala bez povšimnutia ani mimo našich hraníc.
„Sklenené vianočné ozdoby mali úspech na celom svete. Mala ich aj kráľovná Alžbeta II. a zachytené boli i v niekoľkých filmoch,“ prezradila pre Korzár kreatívna riaditeľka GemCraftu Martina Belányiová. Mnohých prekvapilo, že originálne slovenské ozdoby sa ocitli aj v známom vianočnom filme Sám doma.