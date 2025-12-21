Ozdoby z Gemera mal na stromčeku aj Kevin z filmu Sám doma. Slovenský poklad si zamilovala i kráľovná - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Ozdoby z Gemera mal na stromčeku aj Kevin z filmu Sám doma. Slovenský poklad si zamilovala i kráľovná
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Vladimír Krčméry.

Mal si mať len jednu milenku, vyčítali mu. Krčmérymu manželka Terézia prepáčila, že sa zodral pre iných

Boris Valábik s manželkou Luckou.

Dával si pozor na americké zlatokopky, ošklbala ho Slovenka. Boris Valábik nikdy nechcel ženu ako trofej

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Katarína Nádaská.

Po rozvode jej varí a upratuje. Katarína Nádaská sa s manželom rozišla, lebo nespĺňala parametre gazdinky

Futbalista o svojom súkromí absolútne nehovorí.

Dlho bol sám a nechápal prečo. Hviezdny futbalista lásku našiel v momente, keď to najmenej čakal

Vladimír Krčméry.

Mal si mať len jednu milenku, vyčítali mu. Krčmérymu manželka Terézia prepáčila, že sa zodral pre iných

Boris Valábik s manželkou Luckou.

Dával si pozor na americké zlatokopky, ošklbala ho Slovenka. Boris Valábik nikdy nechcel ženu ako trofej

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Hádanka.

Každú noc sa báli, koho otec udrie. Chlapec si všetko v živote musel zaslúžiť, dostal sa až na vrchol

Mama najznámejších slovenských štvorčiat: Toto si deti zapamätajú najviac. Netreba sa za ničím naháňať

Vladimír Krčméry.

Mal si mať len jednu milenku, vyčítali mu. Krčmérymu manželka Terézia prepáčila, že sa zodral pre iných

Boris Valábik s manželkou Luckou.

Dával si pozor na americké zlatokopky, ošklbala ho Slovenka. Boris Valábik nikdy nechcel ženu ako trofej

Hádanka.

Každú noc sa báli, koho otec udrie. Chlapec si všetko v živote musel zaslúžiť, dostal sa až na vrchol

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Jozefína Zaukolcová / Ilustračné foto.

Vynikajúce linecké cesto viem aj naspamäť, vraví Jožka Zaukolcová. Pozná trik na to, aby vyšlo, ako má

SLEDUJE NÁS 206 938 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Ozdoby z Gemera mal na stromčeku aj Kevin z filmu Sám doma. Slovenský poklad si zamilovala i kráľovná

— Foto: Promo fotografie filmu Sám doma (20th Century Fox), Google

V družstve kedysi vyrábali milióny kusov ročne.

„Chyťte si ma, fušeri!“ kričal Kevin McCallister, keď v kultovom filme Sám doma pripravoval pasce pre dvoch nešikovných zlodejov. Jeden z nich sa prešmykol cez okno a bosými nohami postúpal po trblietavých sklenených ozdobách, ktoré sa rozprskli po podlahe. Málokto však tuší, že práve tieto lesklé, krehké gule a figúrky pochádzali z malých gemerských dielní v Štítniku a Lubeníku, informoval ako prvý MY Zvolen.

Foto: Promo fotografie filmu Sám doma (20th Century Fox)

Legendárne fúkačky

Tento rok sa po 25 rokoch vrátilo do gemerskej obce Štítnik staré remeslo, ktoré slovenské Vianoce kedysi preslávilo po celej Európe aj za jej hranicami. V areáli miestneho remeselného centra GemCraft – Centrum gemerského remesla totiž obnovili ručnú výrobu sklenených vianočných ozdôb, ktorá bola kedysi srdcom miestnej kultúry a tradície. Po desaťročiach prestávky sa ručné fúkanie skla opäť učia nové generácie pod vedením pôvodných majstrov–fúkačiek.

Ryan Reynolds nosí tenisky zo Slovenska.
Prečítajte si tiež: Tenisky z Partizánskeho nosí aj Ryan Reynolds. Slovenskú značku si zamilovali najväčšie celebrity

„Sme z toho šťastní všetci, čo robili v tej fabrike. Sú z toho šťastní, nadšení, aby ľudia nezabudli, aby videli, čo sa tu u nás robilo pred rokmi,“ prezradila pre STVR bývalá zamestnankyňa Valéria. Až do roku 2000 bola gemerská výroba vianočných ozdôb synonymom špičkovej remeselnej kvality. V obciach Štítnik a Lubeník vznikali ručne fúkané sklenené gule, špice, figúrky či zvončeky, ktoré denne vyrábali remeselníci s bezkonkurenčnou precíznosťou. Produkcia dovtedy fungujúceho družstva dosahovala až milióny kusov ročne a denne vyfúkali osemtisíc ozdôb.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa GemCraft - Centrum gemerského remesla (@gemcraft_stitnik)

Kráľovská rodina aj Hollywood

Ručne fúkané sklenené ozdoby mali nezameniteľnú priehľadnosť a kvalitu, ktorá vysoko prevyšovala lacné plastové alternatívy prichádzajúce z Ázie. Práve preto si ich výrobcovia udržiavali prestíž aj v čase rastúcej konkurencie v 80. rokoch. Práca gemerských dielní kedysi nezostala bez povšimnutia ani mimo našich hraníc.

Vianočné ozdoby.
Prečítajte si tiež: Slováci si opäť cenia precíznu ručnú prácu. Medzi vianočnými guľami z Čadce majú svojich favoritov

„Sklenené vianočné ozdoby mali úspech na celom svete. Mala ich aj kráľovná Alžbeta II. a zachytené boli i v niekoľkých filmoch,“ prezradila pre Korzár kreatívna riaditeľka GemCraftu Martina Belányiová. Mnohých prekvapilo, že originálne slovenské ozdoby sa ocitli aj v známom vianočnom filme Sám doma.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Juraj Rašla s manželkou Luckou.

Juraj Rašla pre Dobré noviny: Z Diany Mórovej sa mi triasli kolená. Až pri manželke mi to celé docvaklo

 Lucka mi dala všetko na zlatom podnose, prezradil.

Často počujú, že ich poslal Bruchala. Martina a Vlado v Barcelone ukázali, že začať odznova sa dá hocikedy

V Barcelone si otvorili vlastný podnik na prípravu sendvičov.

V zábavnom parku Fuji-Q Highland, červený mostík v Saitame

Pohodlný život ju stojí menej ako u nás. Simona miluje život v Japonsku, kde jej chýba iba slanina a Mila

Odišla do Japonska a Tokio si zamilovala. 

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…