Nie som ten typ, priznala Dominika Kavaschová. Herečka pri milovaných deťoch jednu vec nikdy neurobí
Známa herečka má deti s manželom, hercom Danielom Fischerom.
Dcérka Maja a synček Wiliam jej robia obrovskú radosť, hoci občas je to fuška. Dominika Kavaschová, ktorá sa usiluje byť mamou na plný úväzok, sa za pracovnými povinnosťami neponáhľa a ratolesti si chce užiť čo najdlhšie. Aj v neľahkých situáciách sa môže spoľahnúť na svojho milujúceho partnera a širšiu rodinu – a ako prezradila pre Život, jednu vec určite nechce urobiť.
Pýtali sa, či nebol pipík
Dominika Kavaschová a Daniel Fischer sa rodičmi po prvýkrát stali pred tromi rokmi, keď herečka priviedla na svet dcérku Maiu. V tom čase priznala, že to bolo úžasné aj ťažké zároveň. Počas druhého tehotenstva, ktoré už bolo o čosi náročnejšie, prezradila, že by bola rada, ak by do rodiny pribudol chlapček,
„Pretože v rodine máme len samé dievčatá. Všetci mi stále hovoria, že to je už len na mne. Bola som na sone a už sa ma pýtali, či tam nebol pipík. Ešte neviem, čo čakám,“ dodala so smiechom umelkyňa v podcaste Mater Amatér, keď pod srdcom nosila druhé dieťatko.
Sen o chlapčekovi sa im nakoniec splnil, keďže Dominika na jar tohto roka darovala život zdravému synčekovi. Ten dostal netradičné meno Wiliam a herečka z jeho narodenia neskrývala obrovské nadšenie.