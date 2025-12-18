Každý rok rozžiari dom aj vzťahy. Tibor milou tradíciou premieňa Vianoce na zážitok pre celé okolie
Dom vo Vyškovciach nad Ipľom sa každoročne mení na vianočné kráľovstvo.
V decembri sa mnohé ulice rozžiaria len symbolicky. Vo Vyškovciach nad Ipľom neďaleko Šiah však stojí dom, ktorý sa stal akýmsi orientačným bodom celej obce. Každú zimu priťahuje pohľady, zastavujú sa pri ňom ľudia a mnohí o ňom hovoria ako o slovenskom Las Vegas. Ako informujú tvnoviny.sk, za svetelnou výzdobou, ktorá sa postupne stala miestnou atrakciou, stojí 33-ročný Tibor Kadási.
To, čo dnes pôsobí veľkolepo, pritom vzniklo bez ambícií zaujať široké okolie. Začalo sa to veľkým životným míľnikom.
Osobná tradícia
Myšlienka vytvoriť výnimočné Vianoce sa zrodila pred ôsmimi rokmi, keď sa Tiborovi narodil syn. Odvtedy sa výzdoba každoročne mení a rozrastá. „Stále pribúda viac svetielok a ozdôb,“ povedal muž pre tvnoviny.sk. O vonkajšiu časť sa stará najmä on sám, interiér je v rukách jeho manželky a mamy.
Prípravy si vyžadujú čas aj trpezlivosť, preto sa do nich púšťa už niekoľko týždňov pred sviatkami. Tento rok začal s dekorovaním v prvom novembrovom týždni. Vyzdobiť celý dom vraj nie je otázkou jedného večera.
Voľný čas v znamení svetiel
Tibor priznáva, že svetelná výzdoba mu zaberie veľkú časť voľného času. „Dokopy mi to zabralo tri týždne – po práci aj cez víkendy,“ približuje. Ani počas náročných dní mu však nechýba nadhľad. „Manželka stále hovorí, že radšej to, ako chodiť do krčmy,“ žartuje.