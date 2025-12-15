Mama chlapca, po ktorom pátralo celé Česko: Všetci ste sa podieľali na tom, že sa môj syn našiel živý - Dobré noviny
Mama chlapca, po ktorom pátralo celé Česko: Všetci ste sa podieľali na tom, že sa môj syn našiel živý
Jozefína Zaukolcová / Ilustračné foto.

Vynikajúce linecké cesto viem aj naspamäť, vraví Jožka Zaukolcová. Pozná trik na to, aby vyšlo, ako má

Trnavské vianočné trhy.

Ak hľadáte útulné a autentické miesto, Trnava je to pravé. Britka naše vianočné trhy chváli v zahraničí

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

VIDEO: Predavač ovocia zo Sydney odzbrojil strelca holými rukami. Ahmedovi vzdal hold aj premiér

Igor Kmeťo starší našiel šťastie pri Vierke.

Keď ho manželka ošklbala, prestal s aférkami. Igor Kmeťo starší pochopil, že pri Vierke netreba hľadať inú

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Soňa Valentová / Sestra Vierka a Emka

Sestričky si mysleli, že idú do sprchy, ale skončili v plyne. Soňa Valentová bola pre rodičov darom

Michal Ďuriš so synom Michalom.

Keď prišiel o syna a Vierku, mala to byť brzda. Michala Ďuriša zastavil až moment bohapustého alkoholika

Susedia / Viki Ráková a manželom Róbertom

Keď začali Susedia, skoro ju ukameňovali. Viki Rákovej sa manžel Róbert zastal aj pred vlastnými deťmi

Marián Čekovský.

Keď si ho Boh zavolal na koberček, skrotol. Marián Čekovský až po veľkej chybe pochopil zmysel života

Dušan Cinkota a Soňa Norisová.

Cinkota priznal, že ich vzťah prefetoval. Soňa Norisová našla svoje šťastie pri džentlmenovi Adriánovi

Mama chlapca, po ktorom pátralo celé Česko: Všetci ste sa podieľali na tom, že sa môj syn našiel živý

Ilustračné fotografie / Chlapec zo Zlínska
Ilustračné fotografie / Chlapec zo Zlínska — Foto: Policie České republiky

Do pátrania sa zapojila celá republika.

„Ak niekde si a vidíš toto, prosím, vráť sa domov,“ prosila ešte v sobotu so slzami v očiach mama Soňa po tom, čo celá Česká republika pátrala po jej stratenom synčekovi. Hustá hmla a náročný zalesnený terén, ktorý prehľadávali desiatky záchranárov s dronmi, komplikovali celú záchrannú akciu. Času bolo málo, o niekoľko minút sa malo zotmieť, no krátko pred treťou hodinou popoludní predsa len prišla obrovská úľava – 12-ročný školák sa našiel živý a zdravý. Mama, ktorej spadol obrovský kameň zo srdca, poslala všetkým silný odkaz.

Úľava pre celú republiku

Chlapca z Halenkovíc, ktorý vo štvrtok nedorazil do školy v Zlíne, vypátrali po dvoch dňoch. „Je to veľká úľava pre mňa, pre rodinu, príbuzných, pre všetkých obyvateľov Halenkovíc a možno aj pre celú republiku. Do pátrania sa zapojila celá republika. Ponúk na pomoc prišli stovky. Veľmi pekne ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, dobrovoľným aj profesionálnym hasičom, polícii a všetkým, ktorí sa na pátraní podieľali,“ uviedol pre iDNES.cz starosta Halenkovíc Roman Kedruš, ktorý uviedol, že školáka polícia našla živého v jednej z chát pri neďalekej obci Žlutava.

Dana a Pavel Kopeckí / Syn Tadeáš
Prečítajte si tiež: Keď vyšla z lahôdok, kočík so synom bol preč. Prípad, ktorý prebudil Československo, vyriešila skromná Jana

Málokto si vie predstaviť, aké ťažké chvíle prežívala chlapcova rodina. Teraz je však opäť v bezpečí a pravdepodobne už v objatí svojej mamy, ktorá sa k situácii vyjadrila na svojom Facebooku: „Už sa našiel! Idem za ním do nemocnice. Všetkým nesmierne a z celého srdca ďakujem.“

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/PolicieCZ/posts/pfbid02ugj3QP3ZTzSDNeTu46poaxNWs8UZprdenbVYHopyRnbsh3Jens5s9HKNHgfzaajcl

Koniec nie je idylický

A hoci sa zdalo, že tento príbeh má šťastný koniec, ešte nie je všetko vyriešené. Chlapca zrejme uniesli a väznili a jeho volanie o pomoc počuli až náhodní okoloidúci.

