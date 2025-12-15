Mama chlapca, po ktorom pátralo celé Česko: Všetci ste sa podieľali na tom, že sa môj syn našiel živý
Do pátrania sa zapojila celá republika.
„Ak niekde si a vidíš toto, prosím, vráť sa domov,“ prosila ešte v sobotu so slzami v očiach mama Soňa po tom, čo celá Česká republika pátrala po jej stratenom synčekovi. Hustá hmla a náročný zalesnený terén, ktorý prehľadávali desiatky záchranárov s dronmi, komplikovali celú záchrannú akciu. Času bolo málo, o niekoľko minút sa malo zotmieť, no krátko pred treťou hodinou popoludní predsa len prišla obrovská úľava – 12-ročný školák sa našiel živý a zdravý. Mama, ktorej spadol obrovský kameň zo srdca, poslala všetkým silný odkaz.
Úľava pre celú republiku
Chlapca z Halenkovíc, ktorý vo štvrtok nedorazil do školy v Zlíne, vypátrali po dvoch dňoch. „Je to veľká úľava pre mňa, pre rodinu, príbuzných, pre všetkých obyvateľov Halenkovíc a možno aj pre celú republiku. Do pátrania sa zapojila celá republika. Ponúk na pomoc prišli stovky. Veľmi pekne ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, dobrovoľným aj profesionálnym hasičom, polícii a všetkým, ktorí sa na pátraní podieľali,“ uviedol pre iDNES.cz starosta Halenkovíc Roman Kedruš, ktorý uviedol, že školáka polícia našla živého v jednej z chát pri neďalekej obci Žlutava.
Málokto si vie predstaviť, aké ťažké chvíle prežívala chlapcova rodina. Teraz je však opäť v bezpečí a pravdepodobne už v objatí svojej mamy, ktorá sa k situácii vyjadrila na svojom Facebooku: „Už sa našiel! Idem za ním do nemocnice. Všetkým nesmierne a z celého srdca ďakujem.“
Koniec nie je idylický
A hoci sa zdalo, že tento príbeh má šťastný koniec, ešte nie je všetko vyriešené. Chlapca zrejme uniesli a väznili a jeho volanie o pomoc počuli až náhodní okoloidúci.