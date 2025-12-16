Riskli dôveru v Slovákov a vyšlo im to. Zuzkin a Milanov samoobslužný predaj medu si nevedia vynachváliť
Včelári z Nitry ukázali, že poctivosť ešte žije.
Zastaviť sa, otvoriť skrinku, vybrať si med a zaplatiť bez toho, aby vás ktokoľvek kontroloval. Pre niekoho risk, pre iných skúška dôvery. Zuzka a Milan, dvaja včelári z okolia Nitry, sa pred tromi rokmi rozhodli zistiť, ako by takýto systém fungoval na Slovensku. Výsledok ich prekvapil – a nielen ich.
Ako informuje STVR, v Lužiankach pri Nitre dnes stojí nenápadná samoobslužná skrinka s medom, ktorá je otvorená pre každého. Bez obsluhy a bez zámkov. Projekt Zuzany Škultétyovej a Milana Hanesa sa z pôvodného experimentu postupne stal vyhľadávaným miestom pre ľudí, ktorí si chcú kúpiť lokálny med jednoducho a kedykoľvek.
Inšpirácia zo sveta
Myšlienka vznikla spontánne. Zuzana sa s podobným spôsobom predaja stretla v zahraničí. „Fungovalo to tam, tak som si povedala, že môže aj tu u nás,“ povedala pre STVR.
Skrinku umiestnili na plot rodinného doma a nechali ju voľne prístupnú. Bez veľkých očakávaní, skôr zo zvedavosti, či ľudia ich dôveru nezneužijú.
Jednoduchý systém
V ponuke sú tri druhy medu – agátový, slnečnicový a lesný. Princíp je podľa Milana úplne jednoduchý. „Pri každom je napísaná cena, je tu pokladnička, kde sa vhodia mince alebo peniaze za ten daný tovar,“ vysvetlil.