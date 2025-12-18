Po ostrom spore si nevedeli prísť na meno. Jiří Bartoška a Karel Gott sa nakoniec dokázali zmieriť
Skamarátili sa pri poldecáku.
„Spomíname s láskou.“ Tieto slová napísala na sociálne siete Ivana Gottová po tom, čo 8. mája do hereckého neba odišiel legendárny Jiří Bartoška. Vdova po Karlovi Gottovi sa podelila o snímky, kde herec sedí v kresle na záhrade a v rukách drží knižky Má cesta za štěstím, ktorú napísal jej milovaný manžel. Bartošku a Gotta spájalo dlhoročné priateľstvo a hoci sa na istý čas odcudzili, spojili ich najťažšie momenty v ich životoch.
Poldeci s Gottom
Jiří Bartoška bol mladým študentom na brnianskej Janáčkovej akadémii múzických umení, kde podľa jeho slov prežil tie najväčšie „mejdany“ v živote. „Na Gorkáči (Gorkého ulica – pozn. red.) bolo Véčko, slávny vysokoškolský klub, odkiaľ sme jedného večera vyliezli na ulici, pozeráme na nebo a na Mesiaci pristál človek! My sme tam stáli naliatí a pozerali sme na ten Mesiac... Viete, čo to je žiť v takom prítomnom okamihu? Zrazu pozeráte Mesiac a je tam človek. Takto sme v tom Brne žili!“ smial sa Bartoška, ktorý veľkú pijatiku zažil aj deň pred obhajobou svojej diplomovej práce. A práve vtedy sa mladý študent úplnou náhodou spoznal s o sedem rokov starším Karlom Gottom.
Ako spomínal režisér a herec pre iDNES.cz, deň pred obhajobami sa so spolužiakmi rozhodli, že sa pôjdu iba najesť do jedného podniku a rozhodne si nedajú žiadne poldecáky. V podniku ale sedel aj televízny režisér Jura Vanýsek a po jeho boku Karel Gott, s ktorým natáčali nejaký hudobný program.
„Ja som zhodou okolností s Jurou tiež točil nejaký televízny film a on na mňa: ,Poď, poď, ja ťa predstavím.' Chvíľu sme sa bavili a ja sa pýtam: ,Pán Gott, mohol by som si na vás dať panáka?' On na to: ,Iste, samozrejme.',“ spomínal Jiří Bartoška na prvé stretnutie s legendárnym spevákom a smial sa, že „na toho Gotta ešte v ten večer pomerne dlho pili“.
Spor v New Yorku
Nejakým zázrakom Jiří Bartoška na druhý deň svoju diplomovú prácu obhájil a Karel Gott sa stal nakoniec jedným z jeho blízkych priateľov. Boli však časy, kedy si nevedeli prísť na meno.