VIDEO: Predavač ovocia zo Sydney odzbrojil strelca holými rukami. Ahmedovi vzdal hold aj premiér
Zachránil by kohokoľvek, bez ohľadu na jeho pôvod alebo vieru, priznali Ahmedovi rodičia.
Počet obetí nedeľnej streľby na pláži Bondi v austrálskom Sydney stúpol na 16 a toto číslo by bolo pravdepodobne oveľa väčšie, ak by na mieste nebol predavač, ktorý svojou statočnou reakciou zachránil množstvo životov. Keď dvaja ozbrojení muži spustili paľbu na nevinných návštevníkov pláže, kde sa práve konala oslava židovského sviatku Chanuka, 43-ročný Ahmed al Ahmed neváhal a jedného z útočníkov odzbrojil holými rukami. Pre ABC teraz prehovorili rodičia Ahmeda, ktorého celý svet považuje za hrdinu.
Mama sa bila a plakala
Na sociálnych sieťach sa objavilo video, na ktorom vidieť, ako civilista prenasleduje jedného zo strelcov a pomaly sa za ním zakráda. Nakoniec holými rukami odzbrojí nebezpečného muža, zoberie mu zbraň a namieri ju na neho. Miestna televízia 7News identifikovala hrdinu ako 43-ročného Ahmeda, predavača ovocia a otca dvoch detí, ktorý nikdy predtým nedržal v rukách zbraň.
Ahmedovi rodičia pre ABC uviedli, že ho útočníci postrelili štyrikrát do ramena a niekoľko striel mu zostalo v tele. Mohamed Fateh Al Ahmed a Malakeh Hasan Al Ahmedová uviedli, že do Sydney prišli zo Sýrie len pred pár mesiacmi a bolo to prvýkrát, čo uvideli svojho syna, odkedy v roku 2006 odišiel do Austrálie. Pani Ahmedová priznala, že sa „stále bila a plakala“, keď dostala telefonát, že jej syna postrelili pri teroristickom útoku.
Chceli ho zabiť
„Videl, že ľudia prichádzajú o život, a keď tomu strelcovi došla munícia, vzal mu zbraň, no aj tak ho zasiahli,“ vysvetlili rodičia. Podľa nich bol Ahmed ráno na káve s kamarátom v oblasti Bondi a keď začul výstrely, rozhodol sa zneškodniť útočníka. „V tom istom okamihu bol ale na moste iný ozbrojený muž a zdá sa, že mal ostreľovačskú pušku. Pokúsil sa Ahmeda zabiť a trafil ho do ramena,“ pokračoval otec. Ahmed je otcom dvoch dcér a podľa jeho rodičov by zachránil kohokoľvek – bez ohľadu na jeho pôvod alebo vieru.