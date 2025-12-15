Moderátorka STVR Simanová po krvavom útoku v Sydney: Vďaka tomu hore sme OK
V čase streľby sa v blízkosti nachádzala aj známa slovenská moderátorka so synčekom.
Až 15 obetí má podľa posledných správ krvavý útok dvojice strelcov v austrálskom Sydney. V Bondi, sydneyskej štvrti, kde sa tragédia odohrala, sa nachádzala aj moderátorka našej verejnoprávnej televízie Simona Simanová so svojím synčekom. Boli tam na výlete a keď si po presune na Nový Zéland pozrela mobil, našla tam mnoho správ od vystrašených blízkych.
Na sociálnej sieti potom uisťovala, že sú v poriadku a ľuďom poslala dôležitý odkaz.
Krvavý masaker
Celá Austrália sa po víkende spamätáva zo strašného činu, ktorý sa udial v meste Sydney. Počas osláv židovského sviatku Chanuka sa v nedeľu 14. decembra na známej pláži Bondi Beach odohral krvavý útok, keď pri tragickej streľbe zahynulo najmenej 15 ľudí a ako píše Nový Čas, ďalších najmenej 38 ľudí hospitalizovali v nemocniciach. Medzi obeťami boli aj deti, policajt a jeden zo strelcov.
Podľa medializovaných správ strieľali dvaja muži, niektoré zdroje uvádzajú, že išlo o otca a syna. Jedného z nich zneškodnil civilista ešte pred príchodom polície, druhého útočníka policajti zabili. Útok označili za teroristický čin zameraný proti židovskej komunite.
V čase, keď sa v štvrti Bondi strieľalo, sa však v meste mala nachádzať aj známa slovenská moderátorka Simona Simanová, ktorá tam bola na dovolenke so svojím synom. Tvár verejnoprávnej televízie iste ani nenapadlo, že počas spoločne strávených chvíľ so svojou ratolesťou sa budú obaja potýkať s takouto strašnou udalosťou.