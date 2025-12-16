Dve minúty a hotovo. Vojenská spánková technika zatočí s nespavosťou, boduje u ľudí po celom svete
Technika, ktorú používajú vojaci, si vyžaduje tréning, no má výsledky.
Ležíte v posteli, svetlá sú zhasnuté, mobil už dávno odložený. Namiesto spánku však prichádza nekonečné pretáčanie a pohľady na hodiny. Ak máte pocit, že počítanie ovečiek už dávno nefunguje, možno vás zaujme metóda, ktorú si osvojili vojaci – a dnes o nej hovoria milióny ľudí po celom svete.
Takzvaná vojenská metóda zaspávania má podľa dostupných informácií pomáhať ľuďom zaspať už do dvoch minút. Technika sa mala objaviť v knihe amerického atletického trénera Lloyda Buda Wintera a do širšieho povedomia sa dostala aj vďaka osobnému trénerovi Justinovi Agustinovi, ktorý o nej hovoril vo videu na sociálnej sieti TikTok. Podľa jeho slov môže po dôkladnom natrénovaní fungovať až u 96 percent populácie.
Maximálne pohodlie
Základom metódy je jednoduchosť. Celý proces sa začína tým, že si v posteli vytvoríte čo najväčší komfort. Dôležité je zaujať polohu, v ktorej viete, že dokážete zaspať.
Ako uvádza portál LADBible, nasleduje krátka, no cielene vedená relaxácia, ktorá má pripraviť telo aj myseľ na spánok.