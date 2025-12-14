Spomalí tep a upokojí myseľ. Terapeutka sa podelila o techniku na zvládanie stresu pred Vianocami - Dobré noviny
Spomalí tep a upokojí myseľ. Terapeutka sa podelila o techniku na zvládanie stresu pred Vianocami
Spomalí tep a upokojí myseľ. Terapeutka sa podelila o techniku na zvládanie stresu pred Vianocami

Maddie Spear / Ilustračné foto.
Foto: TikTok/therapy_thoughts, Freepik/freepik

Môžete ju praktizovať tak dlho, ako potrebujete.

Tie najkrajšie sviatky v roku bývajú často aj zdrojom veľkého stresu. Okrem toho, že sa mnohí naháňajú za darčekmi, upratovaním a snažia sa robiť všetko naraz, čo je nad ľudské sily, je pre viacerých náročné aj stretávanie sa s blízkymi, ktorí svoje názory a postoje dávajú veľmi ostro najavo.

Musí obsahovať jednu vec

Terapeutka Maddie Spear, ktorá sa špecializuje na traumy, úzkosť a rozvoj zručností na zvládanie stresu, sa podelila o trik, ktorý môže počas Vianoc priniesť úľavu. Priznať si, že je toho na vás už priveľa, totiž nie je hanba a už vôbec nie v období, kedy sa napätie skrýva za sviatočnú pozlátku.

Ilustračné foto.
Foto: Freepik/DC Studio

„Ak vás sviatky stresujú, skúste začať tým, že si na kúsok papiera nakreslíte vianočný stromček. Nakreslite si ho úplne ľubovoľne, jediné, čo musí obsahovať, sú tieto štyri šípky,“ vysvetľuje terapeutka vo videu na TikToku.

Psychoterapeutka Natálie Roček Berglowcová / Ilustračná fotografia
Prečítajte si tiež: Psychologička: Ak niekto naruší vaše hranice, telo vám to povie. Signály dá dych, hrudník aj čeľusť

Presný postup

Šípky na jej kreslenom stromčeku striedavo smerujú nahor a nadol a majú vizuálne pomôcť pri praktizovaní techniky, ktorá upokojí nervový systém. Stačí sa len riadiť nasledovným postupom.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

