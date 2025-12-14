Spomalí tep a upokojí myseľ. Terapeutka sa podelila o techniku na zvládanie stresu pred Vianocami
Môžete ju praktizovať tak dlho, ako potrebujete.
Tie najkrajšie sviatky v roku bývajú často aj zdrojom veľkého stresu. Okrem toho, že sa mnohí naháňajú za darčekmi, upratovaním a snažia sa robiť všetko naraz, čo je nad ľudské sily, je pre viacerých náročné aj stretávanie sa s blízkymi, ktorí svoje názory a postoje dávajú veľmi ostro najavo.
Musí obsahovať jednu vec
Terapeutka Maddie Spear, ktorá sa špecializuje na traumy, úzkosť a rozvoj zručností na zvládanie stresu, sa podelila o trik, ktorý môže počas Vianoc priniesť úľavu. Priznať si, že je toho na vás už priveľa, totiž nie je hanba a už vôbec nie v období, kedy sa napätie skrýva za sviatočnú pozlátku.
„Ak vás sviatky stresujú, skúste začať tým, že si na kúsok papiera nakreslíte vianočný stromček. Nakreslite si ho úplne ľubovoľne, jediné, čo musí obsahovať, sú tieto štyri šípky,“ vysvetľuje terapeutka vo videu na TikToku.
Presný postup
Šípky na jej kreslenom stromčeku striedavo smerujú nahor a nadol a majú vizuálne pomôcť pri praktizovaní techniky, ktorá upokojí nervový systém. Stačí sa len riadiť nasledovným postupom.