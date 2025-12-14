Už nechce robiť na piatich projektoch naraz. Ľuboš Kostelný nelieta hlavou v oblakoch, sústredí sa na seba
Obľúbený herec svoje povolanie miluje, no nežije len prácou.
Herec Ľuboš Kostelný sa do pamätí mnohých divákov zapísal najmä ako nadpráporčík František Boborovský z obľúbeného sitkomu Profesionáli. Pred televíznymi kamerami aj na divadelnom javisku pritom už viackrát ukázal, že dokáže presvedčivo stvárniť rôznorodé charaktery. K práci však pristupuje s nadhľadom a otvorene vysvetlil, prečo nie je typom, ktorý by bral každú ponuku.
Všetko s mierou
„Gro mojej práce je divadlo. Teraz ideme skúšať Galilea Galileiho od Bertolta Brechta a to je veľká vec, tomu sa budem naplno venovať celú jar,“ prezradil známy umelec pre Nový Čas. Zároveň dodal, že momentálne natáča aj seriál Nemocnica a hoci by ho ďalšie pracovné ponuky potešili, jeho pohľad na prácu sa v porovnaní s minulosťou trochu zmenil.
„Všetko s mierou. Samozrejme, neodmietol by som, keby prišlo niečo ďalšie, ale je dobré to mať rozdelené. Už nechcem, ako kedysi, robiť päť vecí na raz. To neprospieva ničomu,“ vysvetlil herec, ktorý sa namiesto naháňania za kariérou venuje rodine, priateľom a sebe samému.
Nežije pre prácu
Nadchádzajúce sviatky plánuje stráviť v kruhu najbližších a chce si nájsť čas aj na šport. Pre Plus jeden deň prezradil, že sa pred pár rokmi postavil na lyže, takže sa svahu nevyhne ani tentoraz a zo všetkého najdôležitejšie je podľa neho nezaoberať sa bezmyšlienkovito len tým, čo by bolo, keby.