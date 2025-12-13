Ak hľadáte útulné a autentické miesto, Trnava je to pravé. Britka naše vianočné trhy chváli v zahraničí
Je to nádherné miesto na potulky s vareným vínom, chutnanie slovenských maškŕt a nasávanie vianočnej atmosféry, vraví.
Britka Elise cestuje po svete a o svojich dobrodružstvách natáča videá. Radí menej skúseným cestovateľom, odporúča im miesta, ktoré stoja za návštevu a jej pozornosti neušlo ani Slovensko. Naše vianočné trhy si dokonca obľúbila až natoľko, že im venovala čestné miesto na svojom Instagrame, ktorý sledujú tisíce ľudí z celého sveta.
Pohltila ju atmosféra
„Trnavské vianočné trhy sú jednoznačne jedny z najpodceňovanejších vianočných trhov, na akých som kedy bola a som si istá, že ste o nich ešte nikdy nepočuli,“ prihovorila sa svojmu publiku pod videom, ktoré natočila v slovenskom malom Ríme. Neboli to však len svetielka a príjemná atmosféra, čo ju nadchlo.
Elise ostatným cestovateľom vysvetlila, ako sa do Trnavy dá dostať z hlavného mesta a podotkla, že je to o ideálny nápad na jednodňový výlet. Trhy v srdci mesta ju svojou atmosférou úplne pohltili a výhodou je podľa nej aj to, že všetko prebieha priamo na námestí, ktoré nie je ďaleko od železničnej stanice, takže sa po ceste nikto nestratí.
Trnava je to pravé!
„Je to ako taký poctivý lokálny trh, ale zároveň je to obrovské, živé a úplne magické. Celé námestie je plné svetiel, živej hudby, nádherných stánkov s jedlom a útulnej slávnostnej atmosféry,“ vysvetlila turistka a pridala aj video, ktoré obletelo Slovensko.