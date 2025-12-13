To Slovensko je obrovské, žartovala počas 5-hodinovej cesty vlakom. Oľga Feldeková odišla vo svojom štýle
Oľgu si budem pamätať ako veľkú mystifikátorku a fabulátorku. To, že odišla na dvakrát, je presne v jej štýle, vraví Marián Leško.
„Vzdorovala svojim problémom, predovšetkým svojej nemoci, a ani v najťažších chvíľach si nedala vziať svoj zmysel pre humor a ani radosť zo života,“ povedal pre Denník N o Oľge Feldekovej jej dlhoročný priateľ a komentátor Marián Leško. Podľa neho aj mnohých ďalších priateľov bola Oľga mimoriadne statočným človekom, ktorý dokázal život niesť s nevídanou ľahkosťou.
Život bol jej najväčším dielom
Komentátor Leško ju poznal štyridsať rokov a viac než polovicu tohto času sa vídavali takmer každý deň. Keď sa ho teda niekto spýta, čo mu napadne ako prvé, keď zaznie meno legendárnej scenáristky, prozaičky a dramaturgičky, odpoveď príde takmer okamžite.
„Oľga bola jeden z najstatočnejších ľudí, akých som kedy stretol. Skláňam sa pred tým, čo dokázala ako spisovateľka a človek kultúry, ale jej život bol jej najväčším dielom,“ úprimne vyznal svojej kolegyni a priateľke. Zároveň si pritom zaspomínal aj na vtipné situácie, ktorých s obľúbenou glosátorkou rozhodne nezažil málo.
Ten pravý motor sa mi nepozdáva
Keď spolu sedávali vo vlaku smerujúcom z Bratislavy do Košíc, počas vyše päťhodinovej cesty vraj zakaždým s úsmevom poznamenala, aké je to Slovensko obrovské. Scenáre, z ktorých by sa zatočila hlava nejednému človeku s odporom k výškam, však prišli až vo chvíli, keď Eňa Vacvalová, Oľga Feldeková a Marián Leško sedeli spolu v lietadle.