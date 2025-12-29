Dcérin tragický osud bol nočnou morou jeho života. Karel Šíp našiel pokoj pri Ive, s ktorou sa neháda
Moderátor a zabávač je ženatý po druhýkrát.
Jeho televízne scénky aj texty piesní dávno zľudoveli a svojím humorom rozosmieva divákov už neuveriteľných šesť desaťročí. Karel Šíp schopnosť baviť ľudí zrejme podelil po svojom otcovi, náruživom ochotníkovi, vďaka ktorému už ako dieťa pričuchol aj k divadlu.
Nonšalantný zabávač to mal v súkromí oveľa búrlivejšie ako na pódiu so svojimi hosťami. Jeho prvé manželstvo sa skončilo škandalóznym rozvodom a delením majetku, ktoré trvalo dlhých desať rokov. Karel kedysi podľahol vášni a s jednou zo svojich fanúšičiek strávil noc, ktorá nezostala bez následkov. Narodila sa mu nemanželská dcéra Hana, ktorej život však nebol pod šťastnou hviezdou a vo veku len 20 rokov dobrovoľne odišla z tohto sveta.
Karel šíp napokon našiel svoje šťastie a pokoj tam, kde sa cítil doma - v televízii. Stretol tam o 30 rokov mladšiu Ivu a aj keď ani jeden z nich spočiatku neveril, že by to mohla byť láska na celý život, napokon sa stalo práve to.
Hral už ako tínedžer
Karel Šíp sa narodil v Prahe krátko po konci vojny ako Karel Feuerfeil, neskôr sa ale celá rodina premenovala. Ako dieťa sa vďaka otcovi nadchol pre divadlo, ten totiž ochotníčil najskôr v divadle v Tepliciach a potom v Ostrave.
Ako ďalej píše portál iDnes.cz, v 15 rokoch dostal prvú veľkú úlohu v hre Vojak kráľovnej Madagaskaru. Sľubnú hereckú kariéru ale vymenil za filmovú priemyslovku a po vojne nakoniec zamieril do televízie. K práci produkčného pridal písanie scenárov a nakoniec sa objavil aj na obrazovke.
Búrlivý rozvod
Tak ho poznáme do dnešných dní - svojím humorom sa do sŕdc televíznych divákov zapísal napríklad v legendárnych programoch ako Šaráda, Horoskopičiny, Skopičiny, Paškál či Všechnopárty. Okrem iného bol aj dvorným textárom speváka Karla Gotta.
Napriek tomu, že vtip a humor sprevádza Karla Šípa po celý jeho život, dôvod na úsmev vždy nemal. Prvé manželstvo s o šesť rokov mladšou speváčkou Marcelou Holanovou, s ktorou má syna Karla, skončilo totiž po 25 rokoch búrlivým rozvodom. Dôvodom bola Šípova láska k inej žene.