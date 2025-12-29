Dcérin tragický osud bol nočnou morou jeho života. Karel Šíp našiel pokoj pri Ive, s ktorou sa neháda - Dobré noviny
Dcérin tragický osud bol nočnou morou jeho života. Karel Šíp našiel pokoj pri Ive, s ktorou sa neháda
Kamila Magálová / Ilustračná fotografia

Deň pred Vianocami tresla dverami a odišla z domu. Kamila Magálová nemala v pláne vrátiť sa

Richard Müller s dcérou Emou a synom Filipom.

Syn mu nikdy neodpustil, čo urobil. Rišo Müller sa prvorodenému Filipovi nečuduje, dúfa len v jedno

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Róbert Remiáš s manželkou.

Keby urobila scénu, neodišiel by. Manželka Róberta Remiáša si v pamäti chcela uchovať jeho pravú tvár

Boris Valábik s manželkou Luckou.

Dával si pozor na americké zlatokopky, ošklbala ho Slovenka. Boris Valábik nikdy nechcel ženu ako trofej

Kamila Magálová / Ilustračná fotografia

Deň pred Vianocami tresla dverami a odišla z domu. Kamila Magálová nemala v pláne vrátiť sa

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Richard Müller s dcérou Emou a synom Filipom.

Syn mu nikdy neodpustil, čo urobil. Rišo Müller sa prvorodenému Filipovi nečuduje, dúfa len v jedno

Boris Valábik s manželkou Luckou.

Dával si pozor na americké zlatokopky, ošklbala ho Slovenka. Boris Valábik nikdy nechcel ženu ako trofej

Nora Kabrheľová je v súčasnosti šťastná a spokojná.

Nora Kabrheľová pre Dobré noviny: Nový vzťah? Bolo by to smiešne, spoločnosť si dôkladne vyberám

Kamila Magálová / Ilustračná fotografia

Deň pred Vianocami tresla dverami a odišla z domu. Kamila Magálová nemala v pláne vrátiť sa

Boris Valábik s manželkou Luckou.

Dával si pozor na americké zlatokopky, ošklbala ho Slovenka. Boris Valábik nikdy nechcel ženu ako trofej

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Najkrajšie vianočné SMS priania 2025. Týmito správami urobíte radosť ľuďom, ktorých máte radi

Katarína Nádaská / Ilustračný záber

Katarína Nádaská pre Dobré noviny: Na Vianoce som si brala deti, ktoré nik nechcel. Uvažovala som o adopcii

Dcérin tragický osud bol nočnou morou jeho života. Karel Šíp našiel pokoj pri Ive, s ktorou sa neháda

Karel Šíp našiel šťastie pri Ive.
Karel Šíp našiel šťastie pri Ive. — Foto: Facebook, karelsip

Moderátor a zabávač je ženatý po druhýkrát.

Jeho televízne scénky aj texty piesní dávno zľudoveli a svojím humorom rozosmieva divákov už neuveriteľných šesť desaťročí. Karel Šíp schopnosť baviť ľudí zrejme podelil po svojom otcovi, náruživom ochotníkovi, vďaka ktorému už ako dieťa pričuchol aj k divadlu.

Nonšalantný zabávač to mal v súkromí oveľa búrlivejšie ako na pódiu so svojimi hosťami. Jeho prvé manželstvo sa skončilo škandalóznym rozvodom a delením majetku, ktoré trvalo dlhých desať rokov. Karel kedysi podľahol vášni a s jednou zo svojich fanúšičiek strávil noc, ktorá nezostala bez následkov. Narodila sa mu nemanželská dcéra Hana, ktorej život však nebol pod šťastnou hviezdou a vo veku len 20 rokov dobrovoľne odišla z tohto sveta. 

Karel šíp napokon našiel svoje šťastie a pokoj tam, kde sa cítil doma - v televízii. Stretol tam o 30 rokov mladšiu Ivu a aj keď ani jeden z nich spočiatku neveril, že by to mohla byť láska na celý život, napokon sa stalo práve to.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Všechnopárty (@vsechnoparty_karel_sip)

Hral už ako tínedžer

Karel Šíp sa narodil v Prahe krátko po konci vojny ako Karel Feuerfeil, neskôr sa ale celá rodina premenovala. Ako dieťa sa vďaka otcovi nadchol pre divadlo, ten totiž ochotníčil najskôr v divadle v Tepliciach a potom v Ostrave.

Ondřej Vetchý našiel šťastie pri Irene.
Prečítajte si tiež: Keď písali o milenke, išiel na súd. Ondřej Vetchý je roky s misskou, ktorá pozná tajomstvo šťastného vzťahu

Ako ďalej píše portál iDnes.cz, v 15 rokoch dostal prvú veľkú úlohu v hre Vojak kráľovnej Madagaskaru. Sľubnú hereckú kariéru ale vymenil za filmovú priemyslovku a po vojne nakoniec zamieril do televízie. K práci produkčného pridal písanie scenárov a nakoniec sa objavil aj na obrazovke.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Všechnopárty (@vsechnoparty_karel_sip)

Búrlivý rozvod

Tak ho poznáme do dnešných dní - svojím humorom sa do sŕdc televíznych divákov zapísal napríklad v legendárnych programoch ako Šaráda, Horoskopičiny, Skopičiny, Paškál či Všechnopárty. Okrem iného bol aj dvorným textárom speváka Karla Gotta.

Petr Sepéši bol prvou láskou Ivety Bartošovej.
Prečítajte si tiež: Nikdy som nepoznal takú dračicu, hovoril. Ivetu Bartošovú a Petra považovali za Rómea a Júliu 80. rokov

Napriek tomu, že vtip a humor sprevádza Karla Šípa po celý jeho život, dôvod na úsmev vždy nemal. Prvé manželstvo s o šesť rokov mladšou speváčkou Marcelou Holanovou, s ktorou má syna Karla, skončilo totiž po 25 rokoch búrlivým rozvodom. Dôvodom bola Šípova láska k inej žene.

Na prvý pohľad

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 3
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

