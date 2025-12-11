Naučím vás, ako zbohatnúť. Toto je kniha, ktorá mení životy... doslova! - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Naučím vás, ako zbohatnúť. Toto je kniha, ktorá mení životy... doslova!
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Ondřej Sokol našiel šťastie pri Nikole. Vpravo s Klárou Issovou vo filme Všetko alebo nič.

Zbožňoval otca, ktorý ušiel za oceán. Hviezda Partičky žije parádny život po boku o 21 rokov mladšej Niki

Marián Čekovský.

Keď si ho Boh zavolal na koberček, skrotol. Marián Čekovský až po veľkej chybe pochopil zmysel života

Ilustračné obrázky.

Po pár klikoch zistíte, či máte nárok na ENERGOPOMOC. Stačí zadať jednoduché údaje

Juraj Bača a Tomáš Maštalír / S partnerkou Dominikou

​Dostal facku od života a roky preplakal. Kariéru Juraja Baču odštartovalo gesto známej Slovenky

Dušan Cinkota a Soňa Norisová.

Cinkota priznal, že ich vzťah prefetoval. Soňa Norisová našla svoje šťastie pri džentlmenovi Adriánovi

Marián Čekovský.

Keď si ho Boh zavolal na koberček, skrotol. Marián Čekovský až po veľkej chybe pochopil zmysel života

Michal Ďuriš so synom Michalom.

Keď prišiel o syna a Vierku, mala to byť brzda. Michala Ďuriša zastavil až moment bohapustého alkoholika

Dušan Cinkota a Soňa Norisová.

Cinkota priznal, že ich vzťah prefetoval. Soňa Norisová našla svoje šťastie pri džentlmenovi Adriánovi

Susedia / Viki Ráková a manželom Róbertom

Keď začali Susedia, skoro ju ukameňovali. Viki Rákovej sa manžel Róbert zastal aj pred vlastnými deťmi

Iveta Malachovská.

Ľudia neveria, že chudne prirodzene. Iveta Malachovská by jednu radu poslúchla už pred 30 rokmi

Dušan Cinkota a Soňa Norisová.

Cinkota priznal, že ich vzťah prefetoval. Soňa Norisová našla svoje šťastie pri džentlmenovi Adriánovi

Michal Ďuriš so synom Michalom.

Keď prišiel o syna a Vierku, mala to byť brzda. Michala Ďuriša zastavil až moment bohapustého alkoholika

Susedia / Viki Ráková a manželom Róbertom

Keď začali Susedia, skoro ju ukameňovali. Viki Rákovej sa manžel Róbert zastal aj pred vlastnými deťmi

Marián Čekovský.

Keď si ho Boh zavolal na koberček, skrotol. Marián Čekovský až po veľkej chybe pochopil zmysel života

Život jej ukázal, ako vyzerá vernosť až do posledných dní. Vo veku 82 rokov odišla Oľga Feldeková

SLEDUJE NÁS 206 978 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Naučím vás, ako zbohatnúť. Toto je kniha, ktorá mení životy... doslova!

— Foto: Ikar

Máte pocit, že o peniazoch toho veľa čítate, no v praxi sa nič nemení?

Bestseller Naučím vás, ako zbohatnúť od Ramita Sethiho prichádza s úplne inou energiou. Je odvážny, priamy, ľudský – a funguje. Prináša systém, ktorý vám dá do poriadku financie bez toho, aby ste sa vzdali vecí, ktoré milujete. Žiadne tabuľky a nudné prednášky, ale konkrétne, okamžite použiteľné kroky.

Aktualizované a rozšírené vydanie knižného fenoménu prináša do sveta osobných financií niečo, čo v tejto téme často chýba – ľahkosť, humor a pragmatický prístup. Ramit Sethi, dnes už ikonická postava finančného vzdelávania, vytvoril systém, ktorý pomohol tisícom ľudí zbaviť sa dlhov, začať investovať a konečne získať pokoj v duši.
A to všetko bez toho, aby sa museli obmedzovať v životných radostiach.

Foto: Ikar

Hoci nejde o beletriu, Sethiho kniha má jasnú líniu: Ukázať bežnému človeku, že bohatstvo nie je len pre „vyvolených“.
Autor čitateľa vedie šesťtýždňovým programom, ktorý:

  • uprace financie,
  • odstráni dlhy,
  • nastaví účty s výhodnými úrokmi,
  • naučí míňať bez výčitiek,
  • a zautomatizuje investovanie.

Kniha je plná skutočných príbehov ľudí, ktorí zarábali priemerne, no vďaka systému si splnili sny – kúpa bývania, cestovanie, podpora rodiny či skorý dôchodok. Sethi ukazuje, že „bohatý život“ je pre každého iný. Pre niekoho Manhattan, pre iného záhrada alebo dobročinný projekt. A práve táto sloboda výberu je najväčším motorom celej knihy.

Najdôležitejšie myšlienky, ktoré vás dostanú

1. Peniaze majú pracovať za vás – a automaticky

Sethi vtipne poznamenáva, že väčšina ľudí strávi hodiny debatovaním o úrokových sadzbách, no neurobí ani jeden praktický krok. Preto učí, ako vytvoriť systém, ktorý sa stará o všetko: úspory, investície, splátky aj bežné účty.

2. Netreba šetriť na maličkostiach, ale na veľkých rozhodnutiach

Autor búra mýtus o káve. Podľa neho si ju pokojne doprajte – oveľa viac ušetríte pri výbere banky, investičného účtu či nájme.

3. Investovanie nie je strašiak, ale nástroj slobody

Sethi vysvetľuje investovanie s takou jednoduchosťou, že prestanete mať pocit, že potrebujete makléra alebo „finančného guru“. Základ je vedieť, do čoho investovať a nechať to tridsať rokov bežať.

4. Bohatý život je voľba – a je pre každého iná

Niekto chce napríklad lyžovať 40 dní v roku, iný podporovať školu v Chorvátsku. O tom je skutočné bohatstvo – o možnostiach, nie o odriekaní.

Ramit Sethi nazýva svoj štýl „tvrdá láska s humorom“. Nebojí sa priamo povedať, čo robíme zle – no vždy s dôrazom na riešenie. V knihe nájdete presné návody na e-maily, ktorými si vypýtate vyšší plat. Vraj patria k najzdieľanejším častiam knihy.

Sethi zozbieral stovky príbehov ľudí z celého sveta, ktorí si vďaka systému splnili sny. Burton G. Malkiel, legenda investovania, ocenil knihu ako „skutočne hodnotné rady o rozpočte, míňaní a investovaní“.
Christopher Stevenson prirovnal Ramita k priateľovi, ktorý vám na pive vysvetlí všetko podstatné o peniazoch – bez reklám a manipulácie.

Ak hľadáte knihu, ktorá nefilozofuje, ale učí konkrétne, jasne a okamžite uplatniteľne, bestseller Naučím vás, ako zbohatnúť je výbornou voľbou. A možno zmení váš život viac, než čakáte.

Už ste čítali?

Často počujú, že ich poslal Bruchala. Martina a Vlado v Barcelone ukázali, že začať odznova sa dá hocikedy

V Barcelone si otvorili vlastný podnik na prípravu sendvičov.

V zábavnom parku Fuji-Q Highland, červený mostík v Saitame

Pohodlný život ju stojí menej ako u nás. Simona miluje život v Japonsku, kde jej chýba iba slanina a Mila

Odišla do Japonska a Tokio si zamilovala. 

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…